TikToker uccide convivente con 27 pugnalate per aver fatto scappare il cane: ‘Non avevo scelta’

É finita a processo per l’omicidio dell’uomo con il quale come conviveva ad Hampshire, nel Regno Unito, nel giugno del 2023. La TikToker Winter Swan-Miller, 37 anni, ha raccontato in un video condiviso sui social di aver pugnalato a morte il 62enne Stuart Crocker perché aveva fatto scappare Oblivion, il suo Volpino di Pomerania.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo è stato raggiunto da 26 fendenti. Il suo corpo è stato ritrovato circondato da appunti che dicevano: “Prendi il mio dannato cane, pu…na. Questo è il motivo per cui l’ho fatto ahah” e “Prendi il mio cane, sei reale?”. Nel filmato pubblicato su TikTok Swan-Miller ha riferito di essere stata una “cattiva ragazza” ma… “Non mi sento affatto di aver fatto una cosa brutta”.

Il delitto è avvenuto il 23 giugno 2023 ma il corpo di Stuart Crocker è stato ritrovato 5 giorni dopo nascosto sotto un tappeto bianco nell’appartamento che la TikToker condivideva con il 62enne. La polizia è intervenuta dopo che un vicino ha segnalato ai servizi di emergenza il cattivo odore proveniente dall’abitazione. Quando sono intervenuti paramedici e forze dell’ordine la c’era la tv accesa con musica in sottofondo e il ventilatore in azione nel tentativo mantenere fresco il cadavere.

Evidenti sul corpo i segni delle coltellate con le quali la donna ha infierito sulla vittima. Dopo il delitto Swan-Miller si è recata al McDonald’s nel centro di Andover ed ha ordinato un McMuffin con uova e salsicce. Successivamente è fuggita a Birmingham dove è stata arrestata. Nei giorni precedenti al fermo aveva continuato a pubblicare video su TikTok.

“Ha fatto scappare il mio cane, l’unica cosa al mondo che ho. Ho fatto quello che ho fatto e l’ho fatto perché non avevo scelta. Mi ha portato via l’unica cosa che ho nella mia vita, e cioè il mio cane, Oblivion. Mi avete portato via il cane, avete fatto questo.” – ha raccontato sul social. “Ho giurato che se qualcuno avesse fatto del male al mio cane non lo avrei mai lasciato andare”.

Il cane era stato ritrovato e restituito alla TikToker. Un 44enne è stato accusato di averla ospitata in casa dopo la fuga a Birmingham. Swan-Miller si è dichiarato non colpevole di omicidio e di due capi d’accusa di frode. Il processo dovrebbe chiudersi tra 5 settimane con la sentenza.