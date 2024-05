Uccide i figli di 9 e 2 anni e si costituisce: choc in Missouri per la morte di Scarlet e Isaac

Una donna di 36 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i due figli dopo che lei stessa si è presentata alla polizia di Festus, in Missouri, e ha confessato di aver sparato alla sua bambina di 9 anni e di aver annegato il figlio di due.

La 36enne Ashley Parmeley ha prima sparato la figlia di 9 anni e poi affogato il fratellino

“É una tragedia per la nostra comunità” – ha detto lo sceriffo della contea di Jefferson, Dave Marshak, dopo la confessione della donna, Ashley Parmeley, originaria di Pevely. La bimba è stata trovata nell’auto della donna fuori dal dipartimento di polizia di Festus. Quando Parmeley è arrivata alla stazione di polizia, secondo lo sceriffo, i suoi vestiti erano bagnati: ha detto che un incidente era avvenuto al Timber Creek Resort, a sud della cittadina, dove poi è stato trovato il bambino annegato. Non sono ancora chiare le cause degli omicidi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti Parmeley è uscita da una strada vicino a un lago o uno stagno nella contea di St. Francois e ha sparato a sua figlia, Scarlet, 9 anni. Le riprese video di una telecamera vicina hanno mostrato il suo veicolo nella zona con un testimone che ha sentito uno sparo. I due bimbi erano figli di padri diversi.

La donna si è costituita ed ha confessato il duplice omicidio: aveva i vestiti bagnati, quel post allarmante del 2020

Nel 2020, Parmeley aveva pubblicato un post sulla sua lotta contro la depressione. Parte del suo post diceva: “Mi sono isolata. Sono sembrato molto timido e ostile e, in tutta la realtà, avevo bisogno di un amico più di ogni altra cosa. Mi chiedevo sempre se i bambini sarebbero stati più felici o meglio senza che io fossi il loro punto di riferimento principale. Meritano un modello molto migliore”.

La sera di mercoledì 29 maggio si è tenuta una veglia unica per Scarlet e Isaac. Tutte le partite sui campi da gioco della Twin Cities Little League sono state cancellate ad eccezione della partita di softball in programma per la squadra di Scarlet, i Pink Flamingos prima della quale è stata fatta una dedica speciale alla ragazzina.