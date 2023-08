Uccio Show muore dopo essere stato travolto da un treno, le esibizioni in tv: da La Corrida ad Avanti un altro

Aveva conquistato la ribalta televisiva partecipando a diversi programmi Mediaset. Uccio show, all’anagrafe Antonio Bitonti, è stato travolto e ucciso da un treno non lontano dalla stazione di Montesano Salentino dove il 72enne risiedeva.

Morto Uccio Show, Antonio Bitonti investito da un treno a Montesano Salentino: i soccorsi e il decesso in ospedale

La tragedia si è verificata la mattina di lunedì 21 agosto. Quando sono giunti sul posto gli operatori del soccorso il poliedrico artista era ancora vivo ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale Panico di Tricase dove è deceduto poco dopo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Specchia che stanno verificando, tra l’altro, la presenza di telecamere in zona per ricostruire la dinamica dell’investimento per determinare se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Secondo quanto riferito dai media locali Antonio Bitonti era da tempo malato e non si esclude che il suo precario stato di salute l’abbia portato a compiere l’estremo gesto. In pensione da tempo Uccio Show partecipava spesso alle feste di Paese improvvisando esibizioni esilaranti.

Uccio show

Il 72enne era malato da tempo, in tv a La Corrida, Avanti un altro, Striscia la notizia e C’è posta per te

Attore di teatro ma anche mimo, cabarettista e ballerino. Il 72enne aveva conquistato la ribalta partecipando a La Corrida con Gerry Scotti alla conduzione. Successivamente si era esibito davanti ai giudici Italia’s Got Talent e si era reso protagonista di simpatici siparietti con Paolo Bonolis ad Avanti un altro. Tra le trasmissioni alle quale aveva partecipato Antonio Bitonti anche Striscia la notizia e C’è posta per te di Maria De Filippi.