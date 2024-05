Ufo fotografato in provincia di Salerno, il Centro ufologico mediterraneo: ‘Immagine autentica’

Una foto scattata per caso, dal balcone di casa, e poi la scoperta di aver ripreso in cielo qualcosa di strano. Una ragazza, Ida Anna Guida, fotografa professionista, dalla campagna salernitana ha immortalato con il suo smartphone un presunto Ufo.

Ufo avvistato a Celle di Bulgheria, lo scatto immortalato dalla fotografa Ida Anna Guida

Le sue immagini, scattate a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, lo scorso 5 maggio, hanno girato sui social e hanno destato la curiosità degli appassionati, per arrivare agli esperti del Centro ufologico mediterraneo C.UFO.M che hanno subito preso contatto con la testimone diretta. E dopo aver ricostruito accuratamente i fatti e vagliato tutte le ipotesi, il C.Ufo.M è arrivato alla conclusione l’immagine è autentica e “trattasi di un Ufo, fino a prova contraria”.

“Acclarato è che la foto non presenta evidenze di manipolazioni– riferiscono gli ufologi dal sito del centro- cioè risulta autentica, coerenti sono, tra l’altro, tutti i pixel dell’immagine, per cui non vi sono manipolazioni a mezzo software. L’oggetto, aggiungiamo, è realmente stato fotografato“.

Il Centro ufologico mediterraneo Cufom: ‘La foto non presenta evidenze di manipolazioni’

Scartate poi le ipotesi che l’immagine possa ritrarre un aereo, un drone, un uccello succiacapre e, per ovvie ragioni, un pesce volante (che ricorderebbe, per la sua forma), la sagoma scattata in cielo a Celle di Bulgheria non può che essere, secondo gli ufologi, un Ovni, ovvero oggetto volante non identificato.