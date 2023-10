Va in pellegrinaggio da Padre Pio: Rosa Boresta muore durante la messa, Montecalvo in lutto

Era partita con una cinquantina compaesani da Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro Urbino, per recarsi in pellegrinaggio da Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. La 74enne Rosa Boresta è deceduta dopo aver avvertito un malore durante la messa al Santuario.

La donna ha avvertito un dolore al petto ed in pochi istanti la situazione è precipitata nonostante i tempestivi soccorsi. Il dramma si è verificato durante la celebrazione della messa delle ore 18:00 con gli amici che erano con lei che hanno pensato immediatamente ad un infarto. Rosa Boresta è stata trasportata al vicino ospedale ma per la devota del frate di Pietrelcina non c’è stato nulla da fare.

La 74enne era la stimata cuoca dell’Agriturismo La vecchia cantina di proprietà del marito, Amato Falconi, con il quale aveva festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio.

Lascia due figli, Simone e Michele. Il locale, ubicato tra frazioni di Ca’ Gallo e Casinina, era meta di tanti lavoratori di passaggio tra cui cantonieri e camionisti.

La notizia della scomparsa di Rosina, come la chiamavano tutti, si è diffusa in pochi istanti a Montecalvo in Foglia tra incredulità e dolore per una donna che era amata e ben voluta da tutti.