Vignola, uccide madre e fratello e tenta di togliersi la vita: la lite per screzi familiari

Duplice omicidio nella serata di domenica 1° ottobre a Vignola, in provincia di Modena, dove un uomo ha ucciso a coltellate la madre e il fratello e poi ha tentato di togliersi la vita.

Duplice omicidio a Vignola, accoltellati l’88enne Anna Malmusi e il 66enne Emore Capucci: Uber Capucci piantonato in ospedale

Come hanno testimoniato i vicini di casa intorno alle 21:30 si sarebbe consumata una violenta lite. I testimoni hanno riferito di aver udito delle urla ed hanno allertato i carabinieri che hanno raggiunto l’abitazione di via Torino ed hanno rinvenuto i cadaveri dell’88enne Anna Malmusi e del figlio, il 66enne Emore Capucci, 66 anni.

Il presunto autore del delitto, piantonato in ospedale da ieri sera dai carabinieri, è il 67enne Uber Capucci, portato all’ospedale di Baggiovara, dove non sarebbe in pericolo di vita. In fase di ricostruzione la dinamica dei fatti. Sembra che alla base degli screzi una difficile situazione famigliare ma dinamica del duplice omicidio e movente sono ancora al vaglio degli inquirenti.