Campi Flegrei, paura senza fine dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni: i video della serata di panico

Tre forti scosse di terremoto, uno sciame sismico senza fine e tanta apprensione a Napoli nella serata di lunedì 20 maggio. “Stavolta è stata pesante, sembrava che non finisse mai”.

Calcinacci a Pozzuoli

Campi Flegrei, panico per la scossa di magnitudo 4.4, ripetizione di 3.9 un’ora dopo

Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 20:10 nell’area dei Campi Flegrei, Napoli. Si tratta della scossa più intensa degli ultimi quaranta anni, la più forte da quando il fenomeno del bradisismo è tornato ad affacciarsi nell’area. Come riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) l’epicentro è stato localizzato nel comune di Pozzuoli, ad una profondità di tre chilometri. Si tratta della più forte delle due scosse avvertite dalla popolazione. La prima si era verificata alle 19:51 nella stessa area, con una magnitudo di 3.5. Due nuove scosse poi sono state registrate dopo le 21:00. La prima alle 21:31 di magnitudo 2.4 e alle 21:46 con magnitudo 3.9.

Le due scosse più forti hanno generato panico trai i residenti con gente in strada. A Bagnoli, lungo il vialone che costeggia l’ex base Nato, un uomo racconta lo spavento provato per le due scosse di terremoto che hanno spinto tanta gente dei Campi Flegrei, come lui e i suoi figli piccoli, a scendere in strada. Pensa di rientrare a casa? “Vediamo, per adesso no”, risponde. Tante gente anche sul lungomare che collega Bagnoli a Pozzuoli, una strada stretta che suggerisce di stare sul marciapiede opposto a quello dei palazzi. I locali sono aperti, ma dentro non c’è nessuno”.

#Terremoto a Pozzuoli, avvertito anche molto a Napoli e nella zona nord di Napoli. Colleghi mi mandano video e audio inquietanti. Le scosse vanno avanti da mesi ma "tutto tace". Mi auguro che le autorità abbiano una coscienza, non solo di tipo neoliberista. pic.twitter.com/UtT6ZOPKKT — Giovanni JP Papach (@JPFeelgood) May 20, 2024

In tanti si sono riversati sul lungomare che collega Bagnoli a Pozzuoli, lievi danni nei supermercati e in alcune abitazioni

Quando è cominciato a tremare tutto, hanno lasciato le abitazioni e si sono riversati in strada condividendo tra loro lo spavento. Detersivi, olio scatolame: nei supermercati della zona sono caduti dagli scaffali diversi articoli ostruendo il passaggio tra un reparto e l’altro, come testimoniano diversi video postati in rete. Piatti e bicchieri rotti anche in alcune abitazioni di Napoli. Disagi alla circolazione ferroviaria dopo la scossa di magnitudo 4.4 con ritardi e cancellazioni

Gli istituti di ogni ordine e grado con sedi nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli e sul territorio della IX e X Municipalità di Napoli resteranno chiusi martedì 21 maggio. “Questa sera, con i nostri tecnici comunali, ci dedicheremo ai controlli presso le strutture private, le case, i palazzi di chiunque ci chiede aiuto, supporto” – ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

🔴 #CampiFlegrei, aggiornamento: al momento, sono 5 le scosse di #terremoto avvertite, di cui la più forte di magnitudo 4,4 alle 20:10.

Domani scuole chiuse a #Pozzuoli e #Bacoli.

Nel video,la scossa delle 21:46 (magnitudo 3,9 Md).

Gente in strada@Emergenza24 #news pic.twitter.com/UQYw62Bi67 — DaniDan (@DanieleDann1) May 20, 2024

Martedì 21 le scuole di Pozzuoli e Bacoli resteranno chiuse

“Stiamo monitorando le situazione, con assoluto scrupolo. In strada, con pattuglie della Polizia Municipale e della Protezione civile. Capisco le vostre paure. Perché sono quelle che vive tutta la città. Noi siamo qui, con voi, per affrontare ogni problematica. E saremo qui tutta la notte” – ha aggiunto.

“Vi lascio i numeri di telefono da chiamare per ogni emergenza: 0815234057, 0818553702 e 0818553242. Lascio anche il mio numero di telefono personale: 3398766104. Potete scrivermi anche su whatsapp, a qualsiasi ora. Vi invito a girare queste informazioni ad amici, parenti, vicini. Ci sono. Ci siamo. Siamo i Campi Flegrei. E supereremo anche questa”.