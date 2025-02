Elicottero precipita a Castelguelfo di Noceto: morto Lorenzo Rovagnati, CEO dell’azienda di salumi

Lorenzo Rovagnati

Un tragico incidente aereo è avvenuto intorno alle 19:00 di mercoledì 5 febbraio a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, quando un elicottero è precipitato causando la morte delle tre persone a bordo.

Incidente a Castelguelfo: Lorenzo Rovagnati ei due piloti perdono la vita nel disastro aereo

Tra le vittime c’è Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi Rovagnati, nota per il Gran Biscotto, e uno degli eredi della famiglia fondatrice. La sua identità è stata confermata da diverse fonti ai soccorritori che sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

L’incidente è avvenuto in una zona della tenuta del Castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati, che ospita anche un ampio parco, un laghetto e un eliporto privato. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine, ma si sospetta che la fitta nebbia e l’oscurità abbiano contribuito al disastro. Le autorità competenti, tra cui la Procura di Parma e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’elicottero stava tentando di prendere quota

Secondo le prime informazioni, l’elicottero stava decollando e avrebbe tentato di ritornare a terra dopo un fallito tentativo di prendere quota. Al momento, non è chiaro se l’elicottero avesse un piano di volo approvato né se la torre di controllo fosse stata avvisata. Le indagini in corso potrebbero anche stabilire se l’elicottero abbia urtato qualche ostacolo prima di schiantarsi.

Lorenzo Rovagnati lascia moglie e due figli

Lorenzo Rovagnati, figlio minore di Ferruccio, era sposato dal 2019 e padre di due figli, con un terzo in arrivo. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale. Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha dichiarato di conoscerlo da oltre 30 anni, quando la famiglia Rovagnati si è insediata nella zona, acquistando il castello e avviando attività agricole. “È una tragedia terribile che colpisce tutta la nostra comunità” – ha affermato Fecci, sottolineando la grande umiltà e il forte impegno sociale della famiglia Rovagnati.