Grande Fratello, con Grecia Colmenares l’attore della fuga a Tempation Island e la chef tiktoker

Con l’avvicinarsi della data di partenza del Grande Fratello, l’11 settembre, si moltiplicano le indiscrezioni sui papabili protagonisti del reality che tornerà ad essere misto tra Vip e personaggi non famosi.

Grecia Colmenares al Grande Fratello dopo l’esperienza lampo a L’Isola dei Famosi

Dopo Alex Schwazer e Giampiero Mughini, dati per certi da Tv Blog e Dagospia, Davide Maggio ha annunciato la presenza nella casa più spiata dagli italiani da un’amata star delle soap opera. Grecia Colmenares avrebbe detto sì ad Alfonso Signorini e sarebbe pronta ad affrontare la sua esperienza in un reality show dopo la breve avventura in Honduras a L’Isola dei Famosi nel 2019.

Un’esperienza che durò 18 giorni con la venezuelana che fu eliminata nel corso della quarta puntata del programma televisivo di Canale 5. In passato (2012) era stata concorrente in Argentina della trasmissione Bailando Por Un Sueno. Negli anni ’80 e ’90 fu icona della soap opera. Da Maria a Topazio passando per Manuela.

Tra i papabili l’attore Ciro Petrone e la tiktoker Rosy Chin

In rampa di lancio per la nuova edizione del Grande Fratello ci sono altri due nomi: la chef tiktoker Rosy Chin, famosa sul web per realizzare uramaki con prodotti tipici del paese, e l’attore Ciro Petrone che si rese protagonista a Temptation Island Vip di una fuga epica per raggiungere la fidanzata.