Mara Venier scherza con Barbara d’Urso a Domenica In ma fa una clamorosa gaffe e si scusa (VIDEO)

Tra sfoghi, aneddoti, momenti commoventi non sono mancati i siparietti durante l’intervista rilasciata da Barbara d’Urso a Mara Venier nel corso della puntata del 3 marzo di Domenica In. La padrona di casa ha prima stuzzicato Carmelita sul suo rapporto con Miguel Bosè: “C’è stata una storia di sesso… Ora mandano un comunicato”.

Barbara d’Urso a Domenica In, i siparietti con Mara Venier

Poi le ha fatto notare che un gesto poteva essere equivocato. “Ma io non volevo indicare quello, lo vedi che sei tu” – ha ribattuto Barbara d’Urso. Lo scivolone che ha fatto il giro del web è arrivato quando il discorso è scivolato sulla dottoressa Giò e sul desiderio di tornare a vestire il camice in “modalità diverse”. Pensando ad un nuovo nome per una versione Rai Mara Venier ha proposto la “dottoressa cock”.

Mara Venier pensa a una rivisitazione della dottoressa Giò per la Rai e fa uno scivolone: ‘La dottoressa cock’

Il termine cock in inglese viene utilizzato per indicare in maniera volgare le parti intime maschile. Barbara d’Urso non si è resa conto della gaffe mentre la conduttrice di Domenica In si è scusata al rientro in studio dopo la pubblicità spiegando di essersi confusa e che voleva far riferimento a Doc, la fiction di Rai con protagonista Luca Argentero.