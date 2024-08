Marta Maggetti, capolav… oro: trionfo olimpico nel windsurf: la traiettoria vincente e il tuffo in mare

Grande impresa di Marta Maggetti che ha conquistato la medaglia d’oro a Parigi 2024 nel windsurf olimpico femminile, la seconda per l’Italia dopo quello di Alessandra Sensini a Sydney 2000.

Marta Maggetti come Alessandra Sensini, è campionessa olimpica a Parigi 2024 nel windsurf a Marsiglia

Nelle acque di Marsiglia la 28enne di Cagliari delle Fiamme Gialle ha chiuso la gara in 7’38” e ha staccato di 6 secondi l’israeliana Sharon Kantor, argento, e di 31 la favorita britannica Emma Watson, bronzo. Si è gareggiato con la nuova tavola a vela con il velocissimo IQFoil che ha sostituito l’RS: X nelle gare olimpiche Maggetti , quarta nel 2021 ai Giochi di Tokyo si è mostrata a suo agio con il foil che fa volare le barche di Coppa America e già due anni fa si era imposta ai mondiali. L’azzurra ha dato grandi segnali già nelle 14 regate preliminari, chiuse in terza posizione con un totale di 105 (70 punti netti qualificati direttamente in semifinale,).

Quindi, si è piazzata seconda, staccando il pass per l’ultimo atto riservato alle migliori tre e assicurandosi una medaglia. Dopo un avvio defilato, l’azzurra ha preso la testa della finale a metà gara con una traiettoria alternativa che ha sorpreso le rivali. Passata in testa nel terzo intermedio, non si fa più fatta riprendere, regalando all’Italia il sesto oro a Parigi 2024. Maggetti , emozionatissima, si è tuffata in mare per celebrare il trionfo e poi c’è stato l’abbraccio con il tecnico. L’ultima medaglia olimpica in assoluto nel windsurf era stata quella conquistata sempre dalla Sensini, a Pechino 2008, nella classe RS:X.

PIÙ BELLA COSA NON C’ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ✨



Un’intuizione strepitosa a metà gara ed è fatta: Marta Maggetti è CAMPIONESSA OLIMPICA di iQFOiL!!! 🤩



Un oro che al windsurf azzurro mancava da 24 anniiiiiiiiiii!!!! 😯#ItaliaTeam @federvela #Paris2024 pic.twitter.com/qlnvYeDiMI — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 3, 2024

A esultare è stata anche l’ex campionessa toscana che ha commentato la gara per la Rai. Marta da giovane aveva iniziato con pallacanestro, minivolley e ginnastica artistica ma a otto anni ha iniziato con la tavola a vela insieme al papà che frequentava il Windsurf Club Cagliari. Nelle categorie giovanili arrivano solo vittorie (compreso un argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires del 2018), fino alla convocazione ai Giochi di Tokyo, per i quali a fine 2017 con Carlo Ciabatti lancio’ il progetto “Ajo’ to Tokyo2020” per cercare sponsorizzazioni tra le imprese e le istituzioni dell’isola.

L’azzurra ha sorpreso le rivali con una traiettoria alternativa: ‘Mi sono commossa tanto’

“Mi sento benissimo, è una sensazione strana, nuova. Mi sono commossa tanto dopo la semifinale perché sapevo che avrei vinto una medaglia, poi sono riuscita a riconcentrarmi e sono partita carica per prendermi l’oro. Sono contenta” – ha detto ai microfoni di Eurosport Marta Maggetti dopo aver conquistato l’oro nel windsurf femminile, classe iQFOiL.