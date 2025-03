Matteo Lucibello muore a Milano in un incidente dopo la festa per il 47esimo compleanno

Matteo Lucibello

Il tragico impatto vicino casa, era originario di Pollica

Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte di martedì 11 marzo a Milano. Erano da poco passate le due, quando l’uomo, alla guida della sua auto, percorrendo viale Ortles è arrivato all’intersezione con via Condino; entrando nella rotatoria ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un ostacolo.

L’auto si è schiantata contro un ostacolo della rotatoria

La vittima si chiamava Matteo Lucibello ed era originario di Pollica, in provincia di Salerno e risiedeva in zona Brenta, a pochi chilometri del luogo dell’incidente. L’impatto non gli ha lasciato scampo e l’uomo è morto sul colpo. Le condizioni di Lucibello sono apparse subito disperate. A bordo dell’auto viaggiava anche un 25enne, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli; secondo le informazioni acquisite, inoltre, nell’auto c’era un’altra persona che si è allontanata dal luogo del sinistro per poi essere rintracciato in un secondo momento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il pm di turno ha disposto la traslazione della salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria, il sequestro del veicolo e del cellulare dell’uomo.

Ferito uno dei passeggeri, l’altro si era allontanato dal luogo dell’incidente

La polizia locale di Milano ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Matteo Lucibello stava rientrando dalla festa di compleanno (era nato il 10 marzo) con i due amici.