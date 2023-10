Romina Carrisi a Verissimo, sarà madre di un bimbo: ‘In passato ho abortito’, le reazioni dei genitori

Alcune settimane fa il settimanale Diva e Donna aveva rivelato che Romina Carrisi era in dolce attesa. Legata sentimentalmente al regista Stefano Rastelli, la 36enne ha ufficializzato la gravidanza nel corso della puntata del 7 ottobre di Verissimo svelando il sesso del nascituro.

Romina Carrisi ha annunciato che è in attesa di un maschietto, il partner è già padre di due figli

La figlia di Al Bano e Romina Power sarà madre di un maschietto che entrerà a far parte di una famiglia allargata anche perché il partner è già padre di due ragazze, Emma e Lola. Romina jr ha spiegato che inizialmente aveva avuto delle perplessità a legarsi ad un uomo separato con figli. “Mi trovo a mio agio con lui ed amo anche le sue imperfezioni. Vado d’accordissimo anche con l’ex moglie” – ha aggiunto l’ex opinionista di Oggi è un altro giorno.

Romina Carrisi ha spiegato che è al quinto mese e mezzo di gravidanza e di aver voluto mantenere riservata la notizia fino ad ora perché voleva vivere questo momento con con la persona amata e i familiari. “Avevo appena finito di registrare 4 volte 20, mi sentivo assonnata ed ero in ritardo. Quando arrivai da mia sorella in Croazia feci il test di gravidanza e chiamai subito Stefano che era in Bangladesh per lavoro. Scoppiò in una risata di gioia, dovrebbe nascere il 14 gennaio”.

‘Mamma è felicissima, papà ha detto una parola irripetibile in pugliese’

La trentaseienne ha rivelato di aver abortito perché non voleva essere una mamma single. “Sono all’antica e sono convinta che un bambino debba avere un padre e una madre. Decisi di abortire, per me era troppo importante trovare la persona giusta“. Poi si è soffermata sulla reazione dei genitori.

“Mamma era entusiasta quando ha saputo che era incinta mentre papà ha detto una parola irripetibile in pugliese. É molto contento ed è più premuroso del solito”. La figlia di Al Bano e Romina Power ha chiuso sottolineando di aver trovato la felicità con Stefano Rastelli dopo essersi messa alle spalle la sofferenza provata a 16 anni per la separazione dei genitori.