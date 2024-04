Salernitana-Sassuolo 2-2 pagelle e highlights: prova da leader per Candreva, bene Maggiore

Pari d’orgoglio in rimonta per la Salernitana contro un Sassuolo che mastica amaro per i due punti lasciati all’Arechi e per alcune decisioni dell’arbitro Sozza. I granata sono chiamati ad una prova di orgoglio e di vitalità con Colantuono che concede una chance a Gomis e Ikwuemesi.

I granata si fanno male da soli nel primo tempo dopo il discreto avvio

L’inizio per i campani è promettenti con un tiro cross di Pierozzi che mette in difficoltà Consigli. Gli ospiti senza fare cose trascendentali va in vantaggio con Pinamonti ma il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico di Defrel.

L’attaccante rossoverde ci prova subito dopo con una conclusione che sorvola di poco la traversa. Gli emiliani sbloccano il risultato con una micidiale ripartenza sulla quale si fa trovare impreparata la retroguardia di casa. Bel tocco di Pinamonti per Bajrami che mette Laurienté davanti alla porta con l’esterno che deposita nel sacco. Un colpo che tramortisce la Salernitana che si fa del male da sola. Costil serve male Pirola, Pinamonti gli soffia la palla e Bajrami va a bersaglio.

Ad inizio ripresa i granata riaprono il match. Fallo su Pierozzi in area di Doig con Sozza che, dopo consulto con il Var, concede il tiro dagli undici metri per il secondo fallo di Ferrari su Tchouna. Candreva non sbaglia. Il Sassuolo reagisce e va ad un passo dal tris con Costil che questa volta è reattivo. Gli ospiti ancora una chance con Defrel con la palla che sfila non lontana dall’incrocio dei pali. Girandola di sostituzioni con gli ospiti che vanno in affanno senza che la Salernitana faccia qualcosa di trascendentale. Al 34′ Laurienté prova a sorprendere Costil,

Candreva e Maggiore, rimonta d’orgoglio ma il pari serve a poco

All’ultimo respiro Maggiore trova il gol del pareggio su assist di Zanoli. Nel finale i granata provano a vincere con una conclusione di Vignato che finisce alta sopra la traversa. Un pari che serve a poco ai granata che quanto meno hanno avuto un sussulto d’orgoglio dopo i fischi del primo tempo. La Salernitana tornerà in campo venerdì 12 aprile all’Olimpico contro la Lazio in notturna.

Salernitana pagelle: Costil la combina grossa, solo grinta per Weissman

Costil 5: la fa grossa in occasione del secondo gol del Sassuolo servendo una palla ingestibile a Pirola. Si riscatta in parte con due interventi nella ripresa.

Pierozzi 6: mette in ambasce la retroguardia emiliana con un tiro cross. Alterna buone iniziative ad errori marchiani per eccesso di foga ma dimostra di avere buoni margini di crescita. Mette lo zampino nell’azione del rigore (40′ st Simy sv).

Manolas 6: prova a dirigere e spronare i compagni di reparto. Decisivo su alcune chiusure. Allarga le braccia sconfortato dopo il secondo gol del Sassuolo. Esce stremato dal campo. (32′ st Boateng sv)

Pirola 5,5: la frittata la fa più Costil che lui, contiene Pinamonti.

Bradaric 6: un paio di strappi, tanta voglia di fare ma anche numerosi errori. Tra i meno peggio.

Coulibaly 5: dov’è finito il Lassana Coulibaly della passata stagione. Arpiona qualche pallone ma sbaglia tantissimo in fase d’appoggio.

Maggiore 6,5: segna il terzo gol stagionale e conferma di essere tra i meno peggio della squadra.

Gomis 5,5: prova a mettere in mostra le sue doti tecniche ma i compagni lo cercano poco e lui fatica a trovare la giusta posizione. Fatica in fase di contenimento. (1′ st Zanoli 6: lucido nel servire Maggiore in occasione del pareggio. Tra i pochi a provare l’uno contro uno).

Candreva 7: dopo l’opaca prova di Bologna si riscatta con una prova a tutto campo, un’infinità di palloni toccati e il sesto gol stagionale trasformando con freddezza un rigore.

Tchaouna 5: dovrebbe dare qualità e verve alla manovra offensiva ma non si accende quasi mai. Sozza fischia il fallo da rigore su di lui. (32′ st Vignato 6: recupera il pallone dal quale nasce il gol del pareggio, poteva gestire meglio la sfera che calcia alle stelle nel recupero).

Ikwuemesi 5,5: lotta, prova a fare da punto di riferimento ma non riesce mai a creare pericoli in area avversaria anche perché scarsamente assistito dai compagni. (19′ st Weissman 5: né carne né pesce, solo tanta grinta ma non basta).

Salernitana-Sassuolo 2-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sassuolo delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

Consigli interviene sul tiro cross di Pierozzi

… e salva il risultato

Defrel in fuorigioco…

… e gol annullato a Pinamonti

Laurientè sblocca il risultato in ripartenza dopo un angolo gestito male dai granata

Pirola sorpreso dal pallone di Costil…

Pinamonti recupera il pallone e serve Bajrami che non sbaglia

L’entrata su Pierozzi…

… e quello successivo su Tchaouna di Ferrari che provoca il rigore

Candreva non sbaglia dagli 11 metri

Tchaouna viene anticipato al momento di battere a rete

Costil salva su Laurientè