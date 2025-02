Teneva la moglie al guinzaglio davanti ai figli a Gazoldo degli Ippoliti: arrestato 38enne

Episodio sconcertante a Gazoldo degli Ippoliti

Teneva la moglie legata per un polso, in casa, davanti ai figli minorenni. Un uomo di 38 anni, di origini indiane, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. È accaduto a Gazoldo degli Ippoliti, poco più di 3 mila abitanti in provincia di Mantova.

La donna era costretta a stare accanto al marito legata ad un polso

È stata la segnalazione di un cittadino a far scattare il controllo dei militari, che nell’abitazione della coppia hanno trovato la donna, 37enne anche lei di origini indiane, costretta a stare accanto al marito legata ad un polso, alla presenza dei figli.

Soccorsa da personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Mantova, dove i sanitari hanno riscontrato uno “schiacciamento al polso destro” giudicato guaribile in pochi giorni. Il marito è stato arrestato e portato nel carcere di Mantova, dose si trova tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria.