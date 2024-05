Qual è l’evento più popolare e prestigioso del mondo del poker? Anche le persone più lontane dal settore hanno quasi sicuramente sentito parlare delle World Series of Poker, un importante festival che riunisce i migliori giocatori del mondo in una serie di tornei. Sorprendentemente, pur non essendo la serie più costosa, le WSOP mantengono uno status speciale. Vincere qualsiasi torneo è il sogno più ambito di un giocatore abituale o amatoriale, e il titolo di vincitore del Main Event non solo viene percepito come un riconoscimento come campione del mondo, ma aggiunge automaticamente il nome del giocatore di poker alla storia del gioco. La storia delle WSOP può essere interessante per coloro che intendono effettuare il Sportaza login : per saperne di più sull’evento, coloro che intendono fare il Sportaza login possono continuare a leggere.

La nascita delle WSOP Series

Sorprendentemente, la serie di tornei più popolare e massiccia del poker in origine non prevedeva alcun torneo! Tutto è iniziato con un incontro di un gruppo di giocatori di poker amatoriali, che hanno chiamato TGR – Texas Gamblers' Reunion. Tuttavia, non solo i rappresentanti di questo stato erano presenti alla convention.

L’incontro è stato organizzato da Vic Vickrey e Tom Moore. Quest’ultimo era il proprietario dell’Holiday Casino di Reno. Nel suo locale si tenne un cash game a cui parteciparono Doyle Brunson, Thomas Amarillo Slim Preston, Johnny Moss, Puggy Pearson e altri brillanti giocatori di poker dell’epoca. Anche Benny Binion, proprietario di un casinò nel centro di Las Vegas chiamato Binion’s Horseshoe, partecipò all’evento.

Benny Binion stesso merita una menzione speciale. Sebbene Doyle Brunson sia considerato il principale divulgatore del poker nella storia, senza questo intraprendente uomo d’affari e importante mafioso il gioco non sarebbe mai uscito dai bui scantinati e dai vicoli. Verso la fine degli anni ’40, si fece notare organizzando una partita di Stud tra due dei migliori giocatori dell’epoca, Johnny Moss e Nick Dandalos.

Sebbene l’atteggiamento nei confronti del poker negli Stati Uniti non fosse favorevole, Binion rese pubblica la partita. All’inizio degli anni ’50, Binion acquistò l’Horseshoe e la prima cosa che fece fu quella di accettare scommesse dieci volte superiori a quelle che offrivano gli altri locali di Las Vegas. Era costantemente alla ricerca di nuovi modi per promuovere sia il suo casinò che l’intrattenimento a cui era personalmente interessato. Il poker fu fortunato da questo punto di vista: all’epoca era difficile trovare un miglior sostenitore e promotore del gioco.

La storia tace sui motivi per cui Vickrey e Moore non decisero di organizzare un evento simile l'anno successivo. Forse non considerarono le prospettive del progetto o inizialmente non si aspettavano di ripeterlo regolarmente. Tuttavia, Binion, un uomo d'affari intraprendente e appassionato di poker, vide una possibilità. Invitando gli stessi appassionati, per lo più tra quelli che avevano partecipato al gioco un anno prima, annunciò le WSOP. Tuttavia, il primo evento non aveva nulla in comune con il formato moderno. Sette concorrenti giocarono per una settimana a cash game e poi votarono per determinare il migliore. È facile intuire che Johnny Moss vinse a maggioranza. Binion gli assegnò il primo trofeo d'argento della storia delle WSOP.

Creare la serie

Dopo aver fatto la sua prima esperienza, Binion si rese conto che per rendere le WSOP un successo e attirare spettatori, l’evento doveva espandersi. Da talentuoso esperto di marketing quale era, si rese conto che la prima priorità era quella di attirare il maggior numero possibile di nuovi giocatori. Cosa poteva aiutare a raggiungere questo obiettivo? Ovviamente un aumento dei premi in denaro ed eventi drammatici durante la partita. Tuttavia, che tipo di intensità emotiva può esserci in un cachet? Così nella mente di Benny Binion nacque un’idea brillante nella sua semplicità: dobbiamo organizzare tornei costosi per attirare l’attenzione sul gioco massimizzando la copertura di tutte le fonti disponibili. Non era un compito facile.

Nel 1971 si tennero cinque tornei freesout, tra cui un Main Event da 5.000 dollari con solo sei giocatori: Johnny Moss (il vincitore), Jack Strauss, Doyle Brunson, Jimmy Casella, Puggy Pearson e Brian Sailor Roberts.