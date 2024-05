Va a cena con la miglior amica: ‘Sconvolta da quello che ha fatto con mio marito, ci conosciamo da 20 anni’

“La mia miglior amica mi ha confessato di aver avuto un rapporto intimo con mio marito nel giorno dell’addio al celibato. Ci conosciamo da 20 anni, mi ha sconvolto”. Una donna australiana l’ha raccontato in una lettera anonima inoltrata al podcast Everybody has a secret, presentato da Annabelle Lee e Louis Hanson, trattata durante la puntata “Cerco un nuovo marito”.

“Come potete immaginare, sono devastata. Mio marito Tom ed io siamo sposati da 18 mesi e non avevo assolutamente idea che ci fossero problemi nella nostra relazione. Non avrei mai immaginato che potesse ingannarmi in questo modo” – ha raccontato nella missiva letta in studio dalla produttrice di podcast Ruby Hall.

Ha scoperto quell’infedeltà durante una cena tra amiche alla quale ha preso parte anche Maddie, la sua miglior amica. “Eravamo molto legate e mi aveva detto di aver avuto 19 rapporto intimi”. Durante la cena, tra un brindisi e l’altro, l’argomento è tornato d’attualità con l’amica che l’ha corretta sostenendo che fossero 18. “Inizialmente ho pensato che si vergognasse nel dire che aveva tradito il marito e che non volesse essere giudicata”. Poi l’ha vista improvvisamente piangere. “È scoppiata in lacrime e non aveva alcun senso, continuava a dire che era un errore ed era confusa.”

Poi l’ammissione che non si aspettava. “Ho tradito Jack con il marito della mia migliore amica, Tom”. Alle parole di Maddie la australiana perso le staffe e istintivamente le ha dato uno schiaffo prima di lasciare il bar dove si trovava con le amiche. Poi il colpo di scena finale con la donna australiana che ha riferito di non aver ancora detto nulla al marito in quanto è impegnato in un viaggio di lavoro internazionale.

“Lo lascerò”, ha concluso la donna. “Ho già chiamato il nostro agente immobiliare per rescindere il nostro contratto di locazione. Sono assolutamente distrutta”.