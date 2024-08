Fine di un’era per i fan degli Aerosmith. Dopo oltre cinque decenni la band di Dream On, Love in an Elevator e Janie’s Got a Gun ha suonato i suoi ultimi concerti. “I problemi alle corde vocali di Steven Tyler sono irrecuperabili” – ha annunciato il complesso cancellando tutte le altre date ancora in programma di quello che d’altra parte avrebbe dovuto essere il tour dell’addio. “É stato l’onore della nostra vita fare sì che la nostra musica facesse parte della vostra” – ha dichiarato il gruppo in un post sui profili social rivolto alla Blue Army (l’esercito dei fan).

Gli Aerosmith nel 2017 avevano dato vita all’Aero-Vederci Baby, un Farewell Tour di quelli che, alla Bob Dylan, sembrano non finire mai e che, con il nome di Peace Out, avrebbe dovuto andare avanti almeno fino al prossimo febbraio con tappe in Nord America e Canada e un gran finale al Madison Square Garden. La notizia della cancellazione delle restanti date in programma è arrivata dopo uno stillicidio di rinvii: in effetti, proprio a causa dei problemi di salute di Tyler, l’ultima volta che la band era salita assieme sul palcoscenico era stata lo scorso settembre a Elmont , nello stato di New York.

La decisione di chiudere con la vita on the road è stata “difficile, straziante, ma necessaria”, presa perché il frontman Tyler, la cui voce “è uno strumento impareggiabile”, sta facendo ancora i conti con una frattura della laringe subita proprio alla fine dello scorso settembre dopo solo tre concerti. “Steven ha passato mesi lavorando senza sosta per farla tornare com’era prima della lesione. Abbiamo visto le sue difficoltà pur avendo al suo fianco i medici migliori del campo. Purtroppo è chiaro che una guarigione piena non sarà possibile” – hanno detto ora i membri della band.

Era stata programmata al Madison Square Garden l’ultima tappa di un cammino iniziato agli albori degli anni’70

Non il solo gruppo inteso a prolungare il momento della pensione (oltre a Dylan, vedi Elton John, i Kiss e gli Eagles), gli Aerosmith sono nati nel 1970: ne facevano parte allora, oltre a Tyler, Joe Perry, Ray Tabano, Tom Hamilton e Joey Kramer, con Tabano presto sostituito da Brad Whitford. La band ha vinto quattro Grammy e nel 2001 è stata ammessa alla Rock and Roll Hall of Fame. L’annuncio dell’addio ai tour non precisa se c’e’ speranza che Tyler si riprenda a sufficienza per tornare in sala di registrazione, ma, come ha fatto notare Variety, gli Aerosmith da oltre un decennio non sfornano album come gruppo: l’ultimo, Music From Another Dimension!, e’ uscito nel 2012, mentre Tyler ne ha pubblicato uno da solo nel 2016.