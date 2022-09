Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro e Roberta lite dopo l’ammissione su Ida e spunta un’altra dama

É tornata nel parterre di Uomini e Donne per un confronto con l’ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi. Tra il ristoratore pugliese e Roberta Di Padua è scattato anche un bacio dopo una serata trascorsa in pizzeria a Napoli.

Roberta Di Padua esce con Alessandro Vicinanza dopo il chiarimento con l’ex tronista Davide Donadei

In trasmissione hanno spiegato che non ci sono stati ulteriori coinvolgimenti ed implicazioni sentimentali nonostante ci fosse stata una reciproca attrazione in passato. La dama è rimasta in studio e nel corso della puntata del 30 settembre del people show ha manifestato l’intenzione di approfondire la conoscenza con il salernitano Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano con la quale si era rivisto in estate. La puntata è stata registrata alcune settimane fa e, nel frattempo, non sono mancate segnalazioni con la coppia che è stata immortalata mentre ballava in un locale.

Dalle anticipazioni delle nuove riprese del 30 settembre di Uomini e Donne emerge che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno animatamente discusso perché la corteggiatrice di Cassino è convinta che sia ancora interessato a Ida Platano. Come evidenziato dalla pagina di Lorenzo Pugnaloni Uominiedonneclassicoeover il cavaliere ha ammesso di essere ancora innamorato della siciliana.

Anticipazioni U&D 30 settembre: Alessandro confessa di essere innamorato di Ida, spunta Valentina Autiero

Dall’altra parte l’ex di Riccardo Guarnieri afferma di non essere convinta dei sentimenti del salernitano ma nonostante ciò hanno deciso di darsi una chance e uscire insieme. Alessandro Vicinanza sembra interessare anche ad un’altra ex ‘storica’ dama del dating di Canale 5. “Mi piaceva e piace, l’ho sempre detto” – ha scritto Valentina Autiero, che al momento non è nel parterre, sulla pagina Instagram Ilvostropensieroitgossip.