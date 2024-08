Antonello Venditti nella bufera per insulto a fan disabile, l’artista poi si scusa: intervengono anche i genitori

Antonello Venditti è finito in un vespaio di polemiche per avere insultato una fan disabile che l’ha involontariamente interrotto durante un suo concerto a Barletta il 25 agosto. “Vieni qua vediamo se hai il coraggio, stron.. di m.”

Antonello Venditti perde le staffe con una disabile mentre racconta un aneddoto: ‘Deve imparare l’educazione’

L’artista stava raccontando un aneddoto della sua vita quando ha sentito alcune parole incomprensibili pronunciate da una persona tra il pubblico e ha reagito scimmiottando il suo modo di esprimersi e invitandola a salire sul palco se aveva avuto il coraggio. Quando gli è stato fatto notare che si trattava di una persona ‘speciale’, ovvero con disabilità, ha detto: “E ho capito, è un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione. Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa “.

Ieri, a Barletta, Antonello Venditti ha attaccato una spettatrice disabile: “str**zo di mer*a […] un ragazzo speciale che deve imparare l’educazione”. Poco fa le scuse: “ho sbagliato, pensavo fosse una contestazione politica” pic.twitter.com/jHPPwtjSnL — Trash Italiano (@trash_italiano) August 26, 2024

Il momento è stato immortalato in un video che è diventato presto virale suscitando l’indignazione del web: “Vergogna”, è stato il commento più utilizzato. In tanti hanno scritto che si trattava di una ragazza che non riesce a parlare e che quando è felice emette dei versi. E hanno invitato il cantante a scusarsi per il suo comportamento. Venditti non ha perso tempo e in un video postato su Facebook ha ammesso il suo dispiacere: “Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo. Non sono un mostro, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono venuto a conoscenza”. “Sono sconvolto, onestamente – ha aggiunto – tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti”.

Le scuse dell’artista: ‘Non sono un mostro, pensavo fosse una contestazione politica’

A gettare acqua sul fuoco ci hanno pensato anche i genitori della ragazza: “Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social”, hanno sottolineato: “Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia. Continuiamo ad essere tutti i suoi grandi fan”.

I genitori: ‘Si è scusato ed è stato molto gentile, continuiamo ad essere suoi grandi fan’

L’artista nel video di scuse ha evidenziato che nel suo concerto dice “cose ​​molto forti, quindi reagisco a qualcosa di cui nel buio, tra cinquemila persone, uno non può rendersi conto. Ho fatto ammenda subito. Dopo il concerto. I genitori hanno ho avuto i miei pass e tutto”. Infine ha auspicato che questo caso non diventi come “la Calabria” per cui “mi porto questo stigma”, ha detto riferendosi a un episodio di molti anni fa in cui ha criticato duramente la regione.