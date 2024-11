Antonia Cassandra Capasso non ce l’ha fatta, fece il provino di Amici via Skype

Nel nel luglio del 2020 conquistò la ribalta per aver fatto il provino di Amici dalla stanza di ospedale del Cardarelli dove aveva iniziato la chemioterapia. Antonia Cassandra Capasso non ce l’ha fatta. Ha lottato per 4 anni contro il mostro che non le aveva permesso di presentarsi davanti ai professori del talent. Una notizia che ha reso ancor più uggioso il pomeriggio di lunedì 18 novembre.

Frattamaggiore in lutto, la 25enne Antonia Cassandra Capasso stroncata dalla leucemia

La 25enne di Frattamaggiore aveva scoperto pochi mesi prima del provino di avere la leucemia. Nonostante ciò Antonia Cassandra Capasso non aveva mollato e con l’aiuto di un’infermiera aveva girato un filmato in cui presentava una cover di If I Ain’t Got You di Alicia Keys. La vicenda aveva colpito la redazione de programma condotto da Maria De Filippi che le ha consentito di fare il provino via Skype. Appena si è diffusa la notizia in tanti hanno manifestato il proprio cordoglio sui social tra post commoventi e ricordi.

Antonia Cassandra Capasso

Il deputato Francesco Emilio Borrelli: ‘Ha lottato con tutte le sue forze per inseguire i suoi sogni’

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato tra i primi a dare la ferale notizia della morte della cantante. “Aveva commosso il web con la sua storia, aveva lottato con tutte le sue forze per inseguire i propri sogni. Purtroppo l’ultima battaglia contro la leucemia non ha potuto vincerla, Antonia Cassandra ci ha lasciati. Nel 2020, durante il lockdown, era stata ammessa ad Amici ma poiché stava ultimando il ciclo di chemioterapie non poté partecipare dal vivo e si esibì dalla stanza di ospedale. Addio Cassandra, continua a cantare, sempre più forte”.