Antonio Ricci, la mente di Striscia punge Piersilvio sul nuovo corso: stoccata a Tina Cipollari

Alla vigilia della prima puntata di Striscia la notizia, in onda il 25 settembre, Antonio Ricci ha piazzato taglienti stoccate nel presentare la nuova edizione che è partita con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada alla conduzione.

La stoccata di Antonio Ricci a Piersilvio Berlusconi: ‘La pulizia è in atto per me è una contraddizione’

La mente del tg satirico ha parlato della rivoluzione di Piersilvio Berlusconi con l’obiettivo di programmi sempre meno trash e più vicini alle esigenze delle famiglie. Ricci ha espresso le proprie perplessità anche perché la svolta avrebbe dovuto comportare un repulisti più incisivo e non riguardare soltanto la scelta dei concorrenti del Grande Fratello o il benservito ad alcuni personaggi in orbita Mediaset.

“La pulizia in atto per me è una contraddizione. Ha al suo fianco e in tv Silvia Toffanin, che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma lascia spazio a Tina Cipollari”. Poi ha scherzato su un presunto carteggio sulla ‘cacciata’ dell’opinionista di Uomini e Donne che è già stata protagonista di numerosi siparietti esilaranti in questo avvio di stagione. “Esistono delle foto di Piersilvio e Tina che Signorini ha insabbiato”.

‘Ha al suo fianco Silvia Toffanin che è elegante e carina ma lascia spazio a Tina Cipollari’

Antonio Ricci ha anche toccato la questione degli orari assicurando che Striscia la notizia finirà alle 21:25 e che per la prima puntata voleva Barbara d’Urso che usciva dal Gabibbo ma l’idea non si è potuta concretizzare per questioni legali. “A gennaio è pronta a vuotare il sacco”.