Avanti un altro, lascia Francesca Brambilla: chi è la nuova Bona Sorte, tornano due storici volti del game

Non mancheranno le novità nella nuova stagione di Avanti un altro che da lunedì 2 ottobre vedrà al via le registrazioni delle puntate che andranno in onda da gennaio 2024. Un’edizione che dovrebbe chiudersi con le 19 puntate inedite non trasmesse nella primavera del 2023.

Francesca Brambilla sarà sostituita da Viviana Vizzini

Lascia un volto storico del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La Bona Sorte Francesca Brambilla non farà parte del cast. Quasi certamente la defezione è legata alla gravidanza della bergamasca. Come riferito da Tv Blog sarà sostituita nel ruolo da Viviana Vizzini, 30enne siciliana vincitrice di Miss Universo Italia nel 2020. Per un personaggio simbolo di Avanti un altro che va via, ce ne sono altri due che tornano alla corte di Bonolis.

Tornano Daniel Nilsson e Paola Caruso, novità anche nel salottino di Avanti un altro

Si tratta di Paola Caruso che tornerà a ricoprire il ruolo di Bonas al posto di Sophie Codegoni e di Daniel Nilsson che l’anno scorso aveva lasciato il game show dopo alcune puntate per problemi personali. Fu sostituito da Andrea De Paoli con il quale si alternerà nel corso della stagione. Il salottino di Avanti un altro si arricchirà di una hostess e di un agente segreto. Probabile la presenza di un ‘esperto di moda e nuove generazioni’.