Avanti un altro: gli esilaranti siparietti di Orlando Sepe da Lauro, Miss Claudia fa perdere… la vista

Momenti esilaranti durante la puntata del 24 gennaio di Avanti un altro con il valletto di giornata Orlando Sepe da Lauro, in provincia di Avellino, che ha dato vita ad un’esilarante siparietto con Paolo Bonolis in stretto dialetto locale.

Orlando Sepe con Paolo Bonolis

Orlando Sepe, il valletto della puntata del 24 gennaio conquista il pubblico

“Mi sembra un killer mafioso” – ha riferito il conduttore televisivo con l’uomo che, in occhiali scuri, ha scambiato Miss Claudia con Luca Laurenti. Successivamente i suoi interventi sono stati introdotti dalla musica de Il Padrino. Le performance del signor Orlando non sono state le uniche a strappare il sorriso al pubblico presente in studio.

Un concorrente, Marco, ha chiamato in causa Miss Claudia per le domande dal salottino ma prima del quesito Bonolis ha notato tra il pubblico una persona con le mani sul viso. “Sta piangendo, si è cacciato un occhio… Tutto a posto? Mica tanto a guardarlo. Il signore nell’entusiasmo si è perforato un’orbita” – ha riferito scherzosamente il presentatore di Avanti un altro facendo riferimento all’ingresso di Claudia Ruggeri.

Spettatore in tilt dopo l’ingresso di Miss Claudia

Spettatore in tilt all’ingresso di Miss Claudia, Bonolis: ‘Sta piangendo, si è perforato un’orbita’

La puntata si è chiusa con Lorenzo che è riuscito ad assicurarsi 23.000 euro al gioco finale con Orlando Sepe che si è congedato salutando i residenti del Vallo di Lauro e gli amici del bar che frequenta. La puntata è stata registrata in autunno e di sicuro nel comune in provincia di Avellino in tanti saranno rimasti incollati al televisore per applaudire il concittadino, valletto di eccezione di Avanti un altro.