Avanti un altro, Paolo Bonolis a Sophie Codegoni: ‘Sono sposato, non posso uscire con te’

“Buonasera che bella camicia che ha oggi”. Outfit audace per Sophie Codegoni, la bonas di Avanti un altro, chiamata in causa nel corso della puntata del 7 febbraio del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Avanti un altro, Sophie Codegoni scherza sulla camicia di Paolo Bonolis: ‘Le sta bene’

Completo nero e stivali per l’ex gieffina che ha provato a far da portafortuna al concorrente, il legionario Fabio, impegnato con le curiose domande sui rimedi bestiali. Tra le api che alzano il gomito a suon di nettare fermentato e l’erba per gatti simili alla pillola blu, Sophie Codegoni ha stuzzicato Paolo Bonolis sulla camicia:

“Le sta bene, le sta veramente… Più che altro stavo pensando alla domanda perché già ero rimasta scioccata dall’ape ubriaca” – ha aggiunto l’ex tronista che ha riferito che anche nella casa del GF Vip ne ha visto di cose strane.

Paolo Bonolis: ‘Non posso uscire con te, oddio potrei’, Sophie: ‘E Sonia? La conosco troppo bene’

“Durante la pubblicità succedono cose strane, io sono sposato non posso uscire con te… Ti regalo la camicia ma non posso farlo. Non posso, oddio potrei” – ha riferito Paolo Bonolis con la fidanzata di Alessandro Basciano che ha ribattuto che conosce troppo bene Sonia Bruganelli. “La camicia sì” – ha aggiunto Sophie con il conduttore di Avanti un altro che ha aggiunto che alla moglie avrebbe dato un’altra camicia. Al momento di lasciare lo studio Bonolis ha stuzzicato la Bonas: “Chissà quale camicia indosserò domani”.