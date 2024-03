Caso Mark Caltagirone: la decisione del Gip sulla denuncia di Pamela Prati alle agenti e le reazioni

Il caso Mark Caltagirone accese la stagione televisiva nel 2019. Dal matrimonio annunciato in tv da Pamela Prati fino alla denuncia della show girl per la presunta truffa romantica con il coinvolgimento delle agenti dell’epoca, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Caso Mark Caltagirone, il Gip ha archiviato ha respinto l’opposizione all’archiviazione dei legali di Pamela Prati

A distanza di 5 anni è arrivata la decisione del Gip che si è pronunciato sull’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm presentata dai legali di Pamela Prati. Secondo quanto riferito da Fanpage il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il caso con un’ordinanza depositata il 19 marzo 2024.

Nel dispositivo viene evidenziato che la soubrette non fu raggirata dalle due manager per il finto matrimonio con Mark Caltagirone. Nel dispositivo il gip Valeria Tomassini ha evidenziato che Pamela Prati non fu truffata dalle due ex agenti affinché fosse indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore inesistente.

“Al contrario, nelle motivazioni dell’ordinanza che conclude una vicenda cominciata 5 anni fa il gip sostiene che l’intera storia “risulta un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Vicenda che avrebbe garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”.

‘Espediente utilizzato con il consenso della vittima’, la reazione di Perricciolo e Michelazzo

Quanto disposto dal Gip è stato commentato da entrambe le manager. “Non festeggerò perché comunque non c’è da festeggiare, però era giusto postare quello che un giudice vero ha disposto e non presentatori televisivi” – ha riferito Pamela Perricciolo mentre Eliana Michelazzo è intervenuta a Sdl Tv.

“Il suo avvocato disse al Grande Fratello che loro avrebbero avuto la vittoria, invece sono super felice perché il procedimento è stato archiviato quindi non potrei essere più serena. Io e lei non ci siamo mai sentite, ricordo solo che mi sbloccò da Instagram, non so il motivo, forse voleva vedermi, ma poi non ci siamo sentite”.

