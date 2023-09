Cattelan, stoccate a Belen per l’ospitata saltata: ‘Sta male, eccola con un bicchiere all’Asl’ (VIDEO)

Si è tolto un sassolino dalla scarpa dopo il forfait in extremis di Belen Rodriguez. Con ironia e sarcasmo Alessandro Cattelan ha prima spiegato cosa è successo con la show girl e poi ha riferito le domande che le avrebbe fatto.

Belen Rodriguez avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata di Stasera c’è Cattelan dopo le interviste degli ex a Belve

Belen era stata annunciata come ospite della prima puntata di Stasera c’è Cattelan di martedì 27 settembre. Un’intervista che sarebbe andata in scena subito dopo il faccia a faccia a Belve di Francesca Fagnani con Stefano De Martino e Fabrizio Corona, ex dell’argentina. “Ci siamo sentiti a telefono e mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire faremo tante cose divertenti’. Poi viene anticipata la puntata di Belve in cui sono ospiti De Martino e Corona e mi sono detto che era perfetto dal punto di vista televisivo”.

Poi Belen ha comunicato che non avrebbe potuto partecipare al programma per problemi di salute. “C’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram“. Cattelan ha mostrato lo scatto condiviso sul profilo social dalla show girl.

“Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore” – ha riferito in maniera provocatoria.

‘Stava male, eccola con un bicchiere’, poi elenca le domande che avrebbe fatto alla show girl

Poi ha elencato le domande che avrebbe fatto a Belen Rodriguez. “Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede”.