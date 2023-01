C’è posta per te: Marianna senza freni sul marito defunto, ritrova il primo spasimante ma resta delusa (VIDEO)

“Lei si chiama Marianna e lui Francesco. Francesco prova a baciarla, lei scappa. La seconda volta la sbatte contro il muro ma lei riscappa… Ora lo bacerebbe perché ha capito che non resterebbe incinta. Sono passati 68 anni”.

L’incipit di Maria De Filippi nel presentare la storia dell’86enne che ha chiesto aiuto a C’è posta per te per ritrovare uno spasimante di quando aveva 13 anni. La storia è andata in onda nel corso della puntata del 21 gennaio ed ha fatto impazzire i social per la simpatia e la genuinità di Marianna che ha lasciato il segno fin dal momento dell’ingresso in studio quando si è complimentato con il postino, Gianfranco Apicerni, per le braccia (“Sono bellissime”) e poi si è lamentata per i tamponi: “Facevano zum zum”.

Marianna a C’è posta per te per ritrovare Francesco Carbone: lo spasimante che non baciò 68 anni fa

Poi la ricostruzione dell’incontro con il ragazzino che lo corteggiava a Cerignola nel 1952. Giovane che poi ha rivisto a Milano davanti alla ditta dove aveva iniziato a lavorare. In due circostanze Francesco ha provato a baciarla ma Marianna, pur lusingata dal corteggiamento, lo ha sempre respinto perché la madre (molto severa) le aveva detto che sarebbe rimasta incinta. Prima di partire per il servizio militare il giovane le ha regalato una spilla e le ha chiesto di aspettarla. Quando tornerà a Milano verrà a sapere dalla sorella di Marianna che si è sposata e che è rimasta incinta.

Maria De Filippi ha spiegato che l’86enne si è separata: “27 anni fa con una zoc..la” -ha sbottato Marianna con la conduttrice che ha aggiunto che tre anni fa è rimasta vedova. “Lei mi dice, finalmente Dio se l’è preso”. Frase che in pochi istanti ha conquistato la topic trend di Twitter. La redazione ha individuato tre uomini di un’età vicina a quella indicata dalla donna che si chiamano Francesco Carbone. Marianna ha individuato fin dalle immagini della consegna della posta l’uomo che l’aveva corteggiata 68 anni fa.

L’86enne si è separata dopo il tradimento del marito: ‘Finalmente Dio se l’è preso’

L’intuizione si è rivelata corretta con Francesco che ha detto subito che, nonostante fossero passati diversi anni, gli sembrava di conoscere la donna che si trovava dall’altra parte della busta. Maria De Filippi gli ha anche avvicinato un amplificatore perché non sentiva bene. “Però non ho perso la memoria, mi sembra di conoscerla. Pensavo non ci fosse più”.

Quando Marianna Angerame gli ha raccontato la storia e ricordato il cognome Francesco è stato felice di abbracciarla dopo tanti anni. Ha precisato di essere sposato con figli dopo che l’86enne gli aveva chiesto se voleva quel bacio che gli aveva negato ad inizio anni ’50. “Ha la moglie? Oddio che fregatura! Ma allora davvero c’hai la moglie?” – ha affermato la donna, parzialmente delusa dall’epilogo.