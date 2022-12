Cher sposa il partner più giovane di 40 anni? La foto che infiamma il web

Un enorme anello di diamanti come regalo di Natale sembra l’indizio di un imminente matrimonio. La cantante Cher, 76 anni, l’ha mostrato sui profili social accendendo il gossip e entusiasmando i fan.

Il 36enne Alexander A.E. Edwards ha regalato un enorme anello di diamanti alla cantante

Un dono prezioso che il partner, il 36enne produttore musicale Alexander A.E. Edwards, le ha fatto trovare sotto l’albero di Natale. “Non ci sono parole, Alexander AE” – ha cinguettato l’artista. Un gesto che per molti significa fidanzamento ufficiale e primo passo verso i fiori d’arancio. Matrimonio che sembrava un capitolo chiuso per la star californiana che è stata sposata con Gregg Allman, dal 1975 al 1979, e Sonny Bono, dal 1964 al 1975. Successivamente le sono stati associati numerosi flirt. Da Gene Simmons a Tom Cruise passando per Val Kilmer, Richie Sambora e Warren Beatty.

La relazione sarebbe iniziata a settembre ma soltanto da poco tempo Cher e Alexander A.E. Edwards sono venuti allo scoperto. I fan hanno tempestato di domande la cantante e attrice che ha dribblato puntando, invece, sulla manicure cool. Tra i due ci sono 40 anni di differenza, particolare che ha alimentato il dibattito sul web.

Cher dribbla le domande, il produttore musicale finì nel mirino per le accuse di Amber Rose

“L‘amore non conosce matematica” – ha ribadito più volte Cher. Dall’altra parte Alexander A.E. Edwards ha fatto discutere per la sua tumultuosa relazione con Amber Rose dalla quale ha avuto un figlio nel 2020. L’ex ha raccontato di aver scoperto di essere stata tradita con 12 donne diverse.