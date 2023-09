Chi è Lorenzo Tano, il figlio della star italiana a Ballando con le stelle

Modello, pilota, Direct project manager e regista. A Ballando con le stelle arriva Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Lorenzo Tano concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, è il figlio di Rocco Siffredi

Nel filmato di presentazione si vede il primogenito della star del cinema per adulti e Rozsa Tassi in palestra con un manichino. “Stai dritto che dobbiamo ballare, ciao ragazzi mi sto preparando per Ballando con le stelle. Ci sarò anche io il 21 ottobre” – ha affermato Lorenzo Tano che si è laureato in Economia e commercio.

Esperto di tecnologia, computer e immagini digitali, nel 2020 il 27enne ha debuttato come regista con Pure Neon, un film con sole donne di cui ha curato sceneggiatura, soggetto e montaggio. Spesso accompagna Siffredi sul set delle sue pellicole. Per 12 anni è stato fidanzato con l’ungherese Laura Medcalf. Si sono conosciuti quando Lorenzo Tano aveva 14 anni con la relazione che è finita nel 2023.

Modello e pilota, nel 2020 ha debuttato come regista

Si va man mano componendo il cast dei concorrenti della 18ª edizione dello spettacolo condotto da Milly Carlucci che debutterà sabato 21 ottobre, in prima serata su Rai 1. Finora sono stati annunciati, oltre a Lorenzo Tano, Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce. E gli annunci non sono finiti, visto che i concorrenti dovrebbero essere 14.