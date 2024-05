Chi ha vinto Amici 2024, il trionfo dell’ex tennista Sarah Toscano

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23, edizione 2023/24, del talent show di Canale 5. In finale ha superato la ballerina Marisol Castellanos dopo aver vinto la sezione canto superando il napoletano Petit. Alla vincitrice è andato il montepremi di 150.000 euro (50.000 euro al primo classificato di categoria).

Sarah Toscano trionfa sulla ballerina Marisol Castellanos ad Amici 23

Un percorso in crescita quello dell’artista di Vigevano che ha incassato i complimenti di Carla Bruni come riferito da Cristiano Malgioglio durante la finalissima di sabato 18 maggio. 18 anni appena compiuti Sarah ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni arrivando in poco tempo a partecipare a concorsi internazionali. Parallelamente alla musica ha coltivato la passione per lo sport ed in particolar modo per il tennis che l’hanno portata a giocare a buoni livelli.

É arrivata fino alla serie C femminile ed ha vinto il campionato provinciale con lo Sporting Club Selva Alta. Il padre, Marco, ha raccontato che è molto competitiva e che quando ha compreso che nel tennis non sarebbe riuscita ad arrivare ad alti livelli ha deciso di smettere. Da ragazzina l’altra grande passione era il karaoke e le sue performance canore non passano inosservate al punto che molti pensavano che fosse una cantante professionista. Con il manager Andrea Dulio è arrivata la svolta. Sarah Toscano è arrivata in uno studio di registrazione per incidere i primi brani.

La 18enne di Vigevano ha iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni

Nel 2022 è entrata a far parte dei venti finalisti di Area Sanremo dove conquista la targa dedicata a Vittorio De Scalzi ma non viene scelta come concorrente di Sanremo Giovani. Prima di entrare nella scuola di Amici ha pubblicato un EP dal titolo Riflesso. Da poco ha presentato il singolo Sexy magica. Grande la gioia di papà Marco, di mamma Petra e del fratello maggiore, Lorenzo.

Sarah Toscano è stata incoronata dopo le sei esibizioni della finalissima con Marisol Castellanos che ha vinto il premio della critica da 50mila euro mentre il premio speciale per la comunicazione Tim è andato a Petit. Il premio delle radio è stato assegnato ad Holden. Il premio speciale Spirito libero offerto da Oreo di 30mila euro ha visto primeggiare il ballerino Dustin.