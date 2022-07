Ciao Darwin, ufficializzato il ritorno nel 2023 dopo l’incidente a Gabriele Marchetti

Tra conferme, bocciature e graditi ritorni sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2022/23 da Piersilvio Berlusconi. In tv torneranno due programmi di successo che non andavano in onda da diversi anni, il reality La Talpa e Mai dire gol in occasione del trentennale. Entusiasmo sui social per il ritorno di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ciao Darwin, la nuova edizione quattro anni dopo l’incidente al genodrome:

L’ultima edizione del varietà – game show è andata in onda nella primavera del 2019 e fu caratterizzata dall’incidente occorso a Gabriele Marchetti, rimasto paralizzato, durante la prova del genodrome. Non è da escludere che il conduttore torni su quanto accaduto in una delle puntate.

Prova che è stata eliminata ma non sono escluse ulteriori modifiche per garantire che i giochi si svolgano nella massima sicurezza. Nel complesso la formula vincente dovrebbe essere confermata con Madre Natura che tornerà a scendere le scale del programma televisivo prodotto dalla Sdl.

A breve partiranno i casting: Madre Natura ha portato alla ribalta Paola Di Benedetto e Sara Croce

Un ruolo che nel recente passato ha lanciato Paola Di Benedetto e Sara Croce. Non solo Ciao Darwin ha portato alla ribalta numerosi personaggi televisivi. La leggerezza dello show, gli esilaranti siparietti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e i velenosi scontri tra fazioni contrapposte su svariate tematiche hanno decretato il successo della trasmissione.

Nei prossimi giorni sul profilo Sdl sarà annunciato il via ai casting per Ciao Darwin. Bonolis sta già scaldando la voce per tornare a gridare… “Italiani”.