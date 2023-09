Daniele Dal Moro, salta l’incontro con Oriana al GH Vip: ‘Chiamo la polizia’, bestemmia in diretta

Al Grande Hermano Vip in Spagna non mancano le emozioni e la maggior parte sono firmate da ‘vecchie’ conoscenze del reality in Italia. Nel corso della puntata del 19 settembre il conduttore ha annunciato una gradita sorpresa per Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro al Grande Hermano Vip per incontrare Oriana Marzoli, ma la sorpresa si trasforma in beffa

Nel giardino della casa c’era il fidanzato, Daniele Dal Moro, ma per vederlo avrebbe dovuto accettare la diabolica proposta degli autori. Il montepremi sarebbe stato decurtato di 12mila euro per tre minuti di incontro. La venezuelana si è trovata spalle al muro e per non fare un torto ai coinquilini ha deciso di non vedere l’ex tronista di Uomini e Donne. Oriana non si è arresa e si è fiondata davanti alla porta che la separava da Daniele urlando i motivi per i quali non potevano vedersi.

“Amore dove sei? Sei solo lì dietro, ti amo. Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può” – ha aggiunto l’influencer con Dal Moro che non ha gradito la trovata della produzione. Il veronese ha perso le staffe ed ha iniziato a gridare provando a comunicare con la fidanzata. Nella concitazione gli è anche scappata una bestemmia. “Sì ti capisco, ho capito Dio c..e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“.

Daniele Dal Moro perde le staffe: ‘Amore, spacco tutto te lo giuro’

Successivamente ha anche pubblicato una Stories: “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana. I sentimenti non sono un gioco“. E poi ha iniziato a gridare dall’esterno della casa. “Amore ti amo, spacco tutto te lo giuro”. In casa Alex Caniggia ha raccontato ulteriori dettagli del siparietto ad alta tensione.

“Oriana piangeva da una parte e lui urlava che voleva vederla. Era una furia, sbatteva forte e voleva chiamare la Polizia”. Una serata decisamente movimentata al Grande Hermano Vip mentre in Italia monta la protesta per lo stop alla diretta h 24.