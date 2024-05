David di Donatello, Vincenzo Mollica tra emozione e ironia: ‘Due figlie di una migno… ‘

Con un omaggio a Federico Fellini (e una scritta che ricorda Sandra Milo) si è aperta la 69ma edizione dei David di Donatello.

David di Donatello: via con l’omaggio a Federico Fellini e l’esibizione di Mahmood, Alessia Marcuzzi parte tra il pubblico

Musiche dei suoi film, ballerini e poi Mahmood che canta Tuta Gold: così è iniziata la cerimonia dei Premi David che Carlo Conti conduce insieme ad Alessia Marcuzzi negli iconici studi di Cinecittà sempre di più punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali grazie a un rilancio industriale e creativo che la rende leader a livello globale. Hai mai pensato di fare l’attore? Chiede Conti. “Da piccolo allo specchio facevo le mosse non so se può aiutare…” – risponde il cantante.

Alessia Marcuzzi ha iniziato dalla platea, e dà vita ad una scenetta divertente prima di salire sul palco della 69ma edizione dei David di Donatello. La conduttrice, che conduce la serata insieme a Carlo Conti, entra in scena seduta fra il pubblico, fingendo di voler restare seduta tra i tanti volti noti presenti in sala. Fasciata da un abito argentato, la showgirl romana si sofferma poi con Nanni Moretti: “Ciao Nanni, anche io sono di Casal Palocco!” – scherza così prima di raggiungere Conti sul palco e dare il via alla serata.

Premio speciale per Vincenzo Mollica: ‘Dedicato a mia moglie, mia figlia ed a Lello Bersani’

Emozionante il momento della premiazione del David speciale al giornalista Vincenzo Mollica che è salito sul palco accompagnato dalla moglie, Rosa Maria, ed ha risposto con ironia ad una domanda di Carlo Conti sulle malattie con le quali convive: il Parkinson e alla cecità. “Due figlie di una migno… Se per un attimo se ne andassero vorrei vedere mia moglie e mia figlia” – ha affermato il giornalista che ha ringraziato l’Accademia del David di Donatello per aver istituito un premio speciale per un cronista. Poi la dedica alla moglie, alla figlia ed a Lello Bersani.

“Un grande che è andato in pensione con una signorilità e un garbo straordinari. Per completare quel discorso sul Parkinson e la cecità vorrei dire l’aforisma che più mi somiglia: medico non fui per poesia ma per mancanza di diottria”.