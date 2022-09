Elena Morali arrestata in Thailandia per l’Iqos: ‘Fermata per intascare dei soldi’

Puntano l’indice contro la polizia dopo la disavventura in Thailandia. Elena Morali ha raccontato via Stories di essere stata fermata ed arrestata a Phuket mentre si trovava con il fidanzato, Luigi Mario Favoloso.

Elena Morali e Luigi Favoloso hanno raccontato su Stories la disavventura di Phuket

“Fermavano i motorini ma controllavano solo i turisti e non anche i numerosi thailandesi che viaggiavano senza casco che noi indossavamo regolarmente” – ha esordito l’ex protagonista de La Pupa e il secchione che ha spiegato di aver aspettato di rientrare in Italia prima di raccontare l’accaduto. “Non sapete quanto mi sono trattenuta”.

Nei dettagli è entrato il partner che ha lanciato gravissime accuse nei confronti dei poliziotti thailandesi. “Non ci hanno chiesto patente e libretto ma domandano se avevamo sigarette elettroniche. All’inizio diciamo di no, poi la vedo nella borsa di Elena e succede il patatrac. Avevamo la nostra Iqos che per lei non è elettronica ma pare che sia vietata, chi dice di sì e chi di no”.

L’ex fidanzato di Nina Moric ha spiegato che hanno subito una meticolosa perquisizione. “Volevo prendermi la colpa e andare io ma continuavano a dire che in galera ci doveva andare Elena. In quel momento chiede di voler chiamare l’ambasciata ma appena lo dice ci sequestrano entrambi i cellulari continuando a dire che sarebbe dovuta andare in galera e pagare una multa di circa 1500 euro.”. Sanzione che è raddoppiata a 3000 euro dopo che Elena Morali è stata separata dal fidanzato.

‘Hanno portato in cella Elena perché aveva l’Iqos e mi hanno chiesto 3000 euro per liberarla’

“Mi hanno detto che la portavano in carcere. Dopo circa un’ora che chiedevo il mio telefono per parlare con qualcuno perché non sapevo dove fosse la mia fidanzata. Al capo del distretto ho detto che ero pronto a pagare e lui ha detto che se pagavo il doppio (100.000 bath) andava bene. Nel frattempo Elena era in cella”. Non avendo alternative Luigi Favoloso, scortato da un poliziotto si è recato al bancomat ma è riuscito a prelevare solo 750 euro ai quali aggiunto 90 euro che aveva in tasca. Nonostante ciò gli agenti hanno liberato la show girl ritenendo congrua la somma versata dal fidanzato.

‘Non hanno eseguito un arresto ufficiale ma l’hanno soltanto fermata per farci prelevare dei soldi’

“Alla fine gliel’ho dati e siamo tornati via. Questa cosa è palesemente finta nel senso che la polizia non ha eseguito un arresto ufficiale ma l’hanno soltanto fermata per farci prelevare dei soldi ed intascarli personalmente visto che si sono accontentati di una cifra inferiore rispetto a quella richiesta inizialmente” – ha chiosato Luigi Mario Favoloso.