Fedez a Belve, Francesca Fagnani entra in tackle sul no della Rai: ‘Non condivido, non finirà così’

Fedez non sarà ospite a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani. A quanto risulta, a far saltare l’ospitata del rapper e giudice di X Factor su Rai 2 invitato dalla giornalista e conduttrice del programma, ci sarebbe lo stop arrivato dalla Rai che non avrebbe dato l’assenso.

La Rai ha detto no alla partecipazione di Fedez a Belve per il discorso del 1° maggio e per il siparietto con Rosa Chemical

Alla base del no, non ci sarebbero tanto le attuali condizioni di salute di Fedez (ancora in ospedale alle prese con i postumi di due ulcere e un’emorragia interna) ma i rapporti incrinatisi con viale Mazzini: dalle accuse di censura dei suoi interventi contro l’omofobia e la Lega al 1° Maggio del 2021, agli attacchi a diversi esponenti del governo di centrodestra in occasione dell’ultimo Sanremo 2023, per concludere con il siparietto tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston che aveva causato imbarazzo in Rai anche se alla fine nessuna istruttoria era stata decisa.

Francesca Fagnani sul no a Fedez: Belve non ha mai tolto voce a nessuno’

Sulla questione è intervenuta Francesca Fagnani. “L’unica cosa che conta adesso è che Federico sta bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”. Così la conduttrice televisiva su Instagram.