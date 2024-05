Flavio Insinna cambia idea ed è pronto a dire sì a La7 un anno dopo aver giurato fedeltà alla Rai

L’anno scorso aveva detto no all’offerta di La7 che gli aveva offerto il preserale dopo l’esperienza di Lingo con Caterina Balivo. Questa volta Flavio Insinna potrebbe cedere al corteggiamento di Urbano Cairo che sta lavorando non solo al rilancio della fascia oraria ma anche un programma, in questo caso un game show, che faccia da traino al telegiornale.

Cairo pronto a rilanciare il game show per far da traino al Tg La7 dopo i malumori di Mentana

Nei giorni scorsi, in occasione del botta e risposta con Lilli Gruber, aveva manifestato il suo disappunto per gli scarsi risultati della serie Padre Brown con la curva degli ascolti che risale grazie al Tg La7 che cede il testimone a Otto e Mezzo con un dato rilevante. Per tale motivo i vertici dell’emittente hanno ripensato all’ipotesi del game show che aveva inizialmente accantonato. A gennaio 2024 sarebbe dovuto ripartire Lingo con un nuovo conduttore ma non è andata così. Stesso discorso per Chi vuole essere milionario con Fedez alla conduzione.

Per il palinsesto autunnale Cairo ci riproverà affidandosi a chi per anni è stato un punto di riferimento degli italiani in quella fascia oraria come riferito da Dagospia. L’anno scorso Flavio Insinna aveva rifiutato la proposta di La7 ribadendo la sua fedeltà alla Rai.

Flavio Insinna a La7 un anno dopo il rifiuto

“Ho un senso di appartenenza per la Rai. Non ho mai avuto l’esclusiva, non c’è bisogno: ci diamo la mano, mi fido” – disse. Le condizioni ora sono cambiate nonostante il ritorno in tv dell’allievo di Gigi Proietti con l’Acchiappatalenti. Flavio Insinna ha voglia di rimettersi in gioco e, al contrario di quello che aveva detto un anno fa è pronto a sfidare se stesso nella stessa fascia oraria su La7. In passato il conduttore è stato protagonista del preserale anche su Mediaset con Canale 5 con Il Braccio e la Mente.