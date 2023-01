Totti pubblica una foto e viene travolto dagli insulti: ‘Ma cosa stai combinando’

Capodanno a Miami per Francesco Totti che ha scelto il caldo della Florida per festeggiare il nuovo anno con Noemi Bocchi e la sua famiglia. Il primo brindisi della sua nuova vita senza Ilary Blasi (in vacanza con Bastian a Bangkok) dopo 17 anni di matrimonio. Alcuni giorni dopo, come documentato dalla figlia (Chanel), si sono spostati in crociera.

L’ex capitano della Roma in vacanza a Miami con Noemi Bocchi e i figli per il Capodanno

Gli scatti condivisi sui social sono diventati oggetto di attacchi e ironia sul web ma questa volta l’assalto degli haters all’ex capitano della Roma ma non per questioni di gossip. Totti è stato oggetto di un vero e proprio attacco di body shaming. In particolare il ‘pupone’ è stato preso di mira per una foto condivisa su Instagram per pubblicizzare un automobile.

Francesco Totti vittima di body shaming: ‘Sei ingrassato, ti sei mangiato il capitano’

Nella circostanza indossa un maglioncino chiaro che ha spinto alcuni utenti a prendere in giro l’ex calciatore. “Sei ingrassato, ma cosa stai combinando” – hanno scritto in molti. “A’ Francesco stai facendo il doppio mento”… Ed ancora: “France te sei magnato er capitano”. Qualcuno ha puntato l’indice contro la nuova partner del 46enne, Noemi Bocchi, che ha incassato senza batter ciglio. In peso o sovrappeso Totti ha dribblato i denigratori, pronto ad abbatterli con una nuova punizione all’incrocio dei pali.