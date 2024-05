Franco Di Mare stroncato dal mesotelioma: si era sposato due giorni fa

È morto all’età di 68 anni Franco Di Mare. Lo ha annunciato la famiglia del giornalista napoletano con una nota. ”Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Franco Di Mare non ce l’ha fatta, a Che Tempo che fa aveva raccontato la sua battaglia contro il terribile male

Commosso Alberto Matano che ha annunciato il decesso di Franco Di Mare durante la puntata de La Vita in diretta del 17 maggio. Due giorni prima dell’improvviso aggravamento aveva sposato Giulia Berdini, conosciuta 8 anni fa in Rai a Saxa Rubra. “Ha avuto la forza di sopportarmi quando non mi sopportavo neanche io”. Poche settimane fa A Che tempo che fa aveva raccontato di lottare contro il mesotelioma denunciando di aver contratto la malattia per aver respirato particelle di amianto e che la Rai si era dileguata da quanto aveva scoperto il terribile male che l’ha stroncato.

Franco Di Mare fu inviato di guerra

Aveva sposato due giorni fa Giulia Berdini, fu inviato di guerra e adottò una bimba a Sarajevo

Inviato di guerra in Bosnia dopo l’ingresso in Rai nel 1991. A Sarajevo deciderà di adottare una bambina di 10 mesi, Stella, che crescerà con la prima compagna, Alessandra. Poi l’esperienza a Uno Mattina dal 2003 dove avrà anche uno spazio tutto suo Sarò franco. Nel 2013/14 sarà alla conduzione de La Vita in diretta, poi Frontiere. Nel 2019 viene nominato vice direttore di Rai 1, poi sarà direttore del daytime della Rai e direttore di Rai 3. A che tempo che fa aveva presentato il libro Le parole per dirlo.