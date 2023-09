Grande Fratello, gaffe e imbarazzo per Signorini: ‘Sarò licenziato’, Buonamici menziona Piersilvio (VIDEO)

Banditi trash e toni esasperati con Piersilvio Berlusconi che ha dato indicazioni precise per il nuovo corso del Grande Fratello ed ha affidato nuovamente ad Alfonso Signorini il ruolo di conduttore e garante della nuova linea tracciata dai vertici Mediaset.

Grande Fratello, Alfonso Signorini scivola sulla lettera g

La diretta però può riservare brutti scherzi e pericolosi scivoloni con il conduttore che è stato autore di una gaffe durante la puntata del 28 settembre che l’ha imbarazzato al punto da chiedere scherzosamente aiuto a Cesara Buonamici, opinionista del reality show. Galeotta è stata la lettera g, una delle lettere che gli inquilini della casa più spiata dagli italiani avrebbero dovuto trovare in piscina per comporre la parola tugurio.

In palio la permanenza nel confort o il rischio di dover trascorrere giornate scomode in tugurio. La prova però è stata invalidata in quanto in piscina non era stata posizionata la lettera g.

Cesara Buonamici scherza con Alfonso Signorini: ‘Te la do io l’immunità da Piersilvio’

Il conduttore è tornato sulla questione e, dopo aver chiesto di collegarsi con la casa, ha commesso una gaffe. “Ora dobbiamo risolvere il mistero del punto g”. Alfonso Signorini ha compreso subito di aver fatto uno scivolone. “Sarò licenziato”. Poi si è rivolto a Cesara Buonamici. “Mi puoi salvare solo tu, dammi l’assoluzione perché temo veramente”. Prona la replica dell’opinionista. “Te la do io l’immunità da Piersilvio” – ha riferito sorridendo la giornalista.