Grande Fratello, il ‘due di picche’ preventivo di Paolo Masella e la reazione di Giselda Torresan (VIDEO)

É finito nuovamente nel mirino dei telespettatori dopo le affermazioni su Napoli e il richiamo di Alfonso Signorini. Paolo Masella fa discutere per quanto affermato sulla coinquilina Giselda Torresan.

Paolo Masella nel mirino per la nomination a Giselda: ‘Non voglio farla soffrire’

Il giovane macellaio l’ha nominata perché è convinto che lei si sia invaghito di lui e non vuole farla soffrire e che quest’avventura potrebbe in qualche modo segnarla. Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono rimasti perplessi e spiazzati così come tanti fan del reality. Il 25enne aveva anche riferito che avrebbe parlato con Giselda e così ha fatto 24 ore dopo.

Il romano si è confrontato con l’appassionata di montagna e trekking ribadendo quanto aveva già riferito nel corso della puntata del 15 settembre del Grande Fratello. “Tu sei molto bella e dolce, ma non ti dai valore. Sei una che non si ferma mai. Ti faccio questi complimenti, ma senza malizia” – ha affermato sottolineando che non vorrebbe che si illudesse e si facesse “strane idee” sul loro rapporto.

Il confronto tra il romano e l’operaia: ‘Mi dispiacerebbe se ti fai castelli in aria’

“Non voglio correre il rischio di farti star male, mi spiacerebbe ti facessi dei castelli in aria. C’è gente che ha lo stesso tuo tipo di passioni e dovresti frequentare queste persone” – ha aggiunto invitandola a “fregarsene di tutto” e ad essere se stessa perché è una splendida ragazza e deve solo essere più sicura di sé. Le parole di Paolo Masella hanno destato non poche perplessità in Giselda Torresan che ha parlato con Letizia Petris del discorso del coinquilino.

Giselda sorpresa dal discorso di Paolo: ‘Scherzavo, si è fatto una strana idea ma non mi interessa’

“Si è fatta un’idea strana, io scherzavo” – ha evidenziato aggiungendo che diceva senza malizia che era “bono e fico” in quanto lei scherza molto su queste cose. “Lui aspetta una donna come la mamma, aspetterà 100 anni. Da oggi io non ci scherzerò più allora. A me non interessa niente di lui. Faccio il mio gioco e basta” – ha chiosato l’influencer operaia.