Guenda Goria incinta dopo la grande paura: ‘Un miracolo’

Nell’estate 2022 aveva vissuto il dramma di una gravidanza extrauterina ed aveva rischiato di morire. Guenda Goria era stata costretta a rimuovere una tuba (salpingectomia) e temeva di non poter aver figli. A distanza di un anno e mezzo la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha annunciato di essere in dolce attesa nel corso della puntata del 22 gennaio di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

Guenda Goria incinta, l’annuncio a La Volta Buona: ‘Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli naturalmente’

“É un miracolo, mi avevano detto che non avrei potuto avere figli naturalmente “ – ha spiegato Guenda Goria, presente in puntata con il partner, Mirko Gancitano. “Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita” – ha aggiunto l’ex gieffina che è al terzo mese di gravidanza.

L’ex gieffina convolerà a nozze con Mirko Gancitano il 16 maggio

Il parto è previsto per luglio con la coppia che festeggerà qualche mese prima un altro lieto evento. Il 16 maggio infatti convoleranno a nozze. Data che Guenda Goria e Mirko Gancitano non vogliono cambiare. La sposa, che sarà al settimo mese di gravidanza, si presenterà all’altare con il pancione.