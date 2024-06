I Cesaroni 7, Claudio Amendola accende i fan sul palco del Bct: ‘A novembre sul set’

“A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7” – ha annunciato il protagonista, Claudio Amendola, sul palco del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento. A dieci anni dall’ultima stagione, si riprenderà dunque il filo del racconto della famiglia allargata tra le più care al pubblico televisivo. Come riferito dall’attore i nuovi episodi dovrebbero andare in onda entro il 2025.

Claudio Amendola ha annunciato il via alle riprese de I Cesaroni, i nuovi episodi in onda nel 2025

“In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura. Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello dei Cesaroni” – ha aggiunto poi Amendola parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, sottolineando l'”emozione, curiosità e felicità”, ma anche il “grande senso di responsabilità” con cui si prepara a un ritorno molto atteso dai fan.

In sei stagioni e 146 episodi targati Publispei e trasmessi su Canale 5 dal 2006 al 2014, I Cesaroni hanno visto come protagonisti Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, vedovo, impegnato a crescere tre figli e a gestire con i due fratelli una bottiglieria nel cuore della Garbatella, a Roma; e Elena Sofia Ricci nel ruolo della sua ex Lucia Liguori, donna divorziata della borghesia milanese che cerca di ricostruirsi una vita con le due figlie. Giulio e Lucia si ritrovano sotto lo stesso tetto: tra ironia e realismo, unioni e separazioni, si intrecciano in scena l’amore fraterno e quello genitoriale, i rapporti di coppia, le incomprensioni e gli inciampi della quotidianità, il confronto tra il modo di pensare genuino e a tratti perfino grezzo degli uomini e quello raffinato e colto delle donne, l’impegno nel sociale.

Sullo sfondo, l’umanità divertita e dolente che passa nel bar. Nel cast anche Max Tortora, Antonello Fassari, Alessandra Mastronardi, Matteo Branciamore, Maurizio Mattioli. Negli anni la serie è diventata un cult – nonostante i risultati meno brillanti della sesta stagione – tanto da essere riproposta con successo su Netflix e Prime Video. La sfida è ora riprendere in modo credibile il racconto e riunire almeno una parte del cast. Nell’ultima stagione Lucia (Elena Sofia Ricci) si era trasferita temporaneamente a New York per aiutare la figlia Eva (Alessandra Mastronardi) e per fare la nonna, tra Stefania (Elda Alvigini) e Ezio (Max Tortora) la rottura era ormai definitiva e anche Marco (Matteo Branciamore), il primo figlio di Giulio, era andato a vivere fuori. Intanto altre new entry si erano affacciate nel microcosmo della Garbatella.

Chi torna e chi non farà parte del cast de I Cesaroni

Se Antonello Fassari (Cesare Cesaroni, fratello di Giulio) in un’intervista a Repubblica ha confermato di recente il suo rientro nella serie, Mastronardi ha parlato invece con il Corriere della Sera di ‘ciclo chiuso’. Ma una cosa è certa, come ha detto Amendola a Sorrisi: “I Cesaroni hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno”.