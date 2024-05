Ilary Blasi in vacanza in Giappone, Ciccio Gamer la vede e sbotta per un gesto: ‘Che str…a’ (VIDEO)

In attesa di iniziare le registrazioni di Battiti live Ilary Blasi si è concessa una vacanza con il fidanzato in Giappone. Durante il tour a Tokyo la conduttrice e Bastian si sono recati a Shibuya, il moderno quartiere della capitale dove si trova la statua di Hachiko nei pressi della stazione.

Ilary Blasi in vacanza a Tokyo con il fidanzato Bastian

In fila per un selfie con il cane di razza Akita famoso per la sua fedeltà c’era anche un altro italiano, il seguitissimo YouTuber Ciccio Gamer. Quest’ultimo è rimasto deluso da un comportamento di Ilary Blasi ed ha deciso di raccontare quanto accaduto nel Sol Levante con un video condiviso sui suoi canali social. Secondo quanto raccontato dal content creator Ilary Blasi ha saltato un’intera fila per fare la foto davanti alla statua di Hachiko.

Duro il commento di Ciccio Gamer che ha spiegato che in Giappone c’è grande rispetto e le file vengono rispettate e che nessuno si permette di scavalcare un altro senza chiedere eventualmente il permesso.

Ciccio Gamer: ‘Ha saltato un’intera fila mentre aspettavamo di fare la foto con Hachiko

Un comportamento che, come evidenziato dallo YouTuber, non depone a favore dell’immagine degli italiani all’estero. “Il suo comportamento non mi è piaciuto, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia. Che impertinente…Che str…a. Le file vanno rispettate” – ha ribadito non nascondendo il fastidio per il gesto di Ilary Blasi.