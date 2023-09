Ilary Blasi, tapiro da Striscia: ‘Dursizzata? In autunno in letargo’, parla di contratto e Noemi

Il primo tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia la notizia è stato consegnato da Valerio Staffelli a Ilary Blasi con la conduttrice che passa in vantaggio su Francesco Totti con nove ‘statuette’ contro le otto del pupone.

L’inviato di Striscia le chiede se anche lei è stata “dursizzata” da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara d’Urso), pronta la risposta di Ilary Blasi: “In autunno non ho mai lavorato. Anche l’anno scorso sono stata a casa da settembre a dicembre. In questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei Famosi: le vie del Signore sono infinite. Anzi le vie di Mediaset sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”.

Staffelli ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. “Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto”, la incalza l’inviato. “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Li portiamo a spasso. Quanti sono? Lo scoprirete presto… Non voglio spoilerare. Carino però l’affidamento congiunto” – replica ironicamente la conduttrice che poi si sofferma sulla battuta durante la visita oculistica – “Se vedo meglio, spio anche meglio” – che ai più è sembrato un riferimento al video in cui Noemi Bocchi, la partner di Totti, viene immortalata mentre vede una Stories di Ilary Blasi: “Siete maliziosi”.

Valerio Staffelli chiude con una battuta. “Speriamo che il tapiro le porti bene e che non vada a lavorare alla Rai ma resti in azienda” – ha riferito l’inviato di Striscia con Ilary Blasi che l’unica certezza è che doveva andare a fare la spesa. “Devo acquistare un po’ di affettati e del pane” – ha chiosato la conduttrice televisiva.