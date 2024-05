Isola dei Famosi, cambio programmazione e indiscrezione sulla clamorosa decisione Mediaset

Ritiri e bassi ascolti. L’Isola dei Famosi rivoluzionata in toto da Pier Silvio Berlusconi non decolla e sembra che Mediaset stia valutando una clamorosa decisione. Vladimir Luxuria non ha fatto in tempo a precisare che i naufraghi ritirati erano soltanto due che anche Daniele Radini Tedeschi ha alzato bandiera bianca.

Isola dei Famosi, tra ritiri e infortuni gli ascolti non decollano: il 14 maggio trasloca al martedì

Autori e casting sono finiti nell’occhio del ciclone ma a far discutere non è solo la questione relativa agli addii, agli infortuni oltre che alla squalifica di Francesco Benigno. Finora sulla playa Espinada si sono sviluppate soprattutto dinamiche legate ai bisogni primari con il cibo gate che non è bastato a far impennare gli ascolti così come anche la diffusione del filmato della lite tra Benigno ed Artur Dainese.

Da qui la decisione di eliminare il doppio appuntamento settimanale (la puntata del giovedì era registrata) al quale farà seguito il cambio di programmazione da lunedì 13 maggio con Io canto family che prenderà il posto de L’Isola dei Famosi che traslocherà al martedì il 14 maggio.

L’indiscrezione di Parpiglia: la finale potrebbe essere anticipata al 28 maggio, verso il taglio di due puntate

Non solo, secondo Gabriele Parpiglia il reality viaggia verso la chiusura anticipata con la finale che dovrebbe andare in scena martedì 28 maggio invece che il 10 giugno. Le puntate previste inizialmente erano 12 ma sembra Mediaset, visti i dati d’ascolti, sta seriamente valutando il taglio.