Isola dei Famosi, Giulia Salemi in Honduras con un’altra ex vippona

Da opinionista social del GF Vip a naufraga de L’Isola dei Famosi? Secondo The Pipol Tv Giulia Salemi avrebbe accettato di partecipare al programma condotto da Ilary Blasi che prenderà il via lunedì 17 aprile.

Giulia Salemi pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi

Dopo aver partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip, l’influencer è pronta a lanciarsi dall’elicottero per tuffarsi nel mare dell’Honduras per l’avventurosa esperienza lontana dalle comodità della casa più spiata dagli italiani. Dopo la mini crisi delle settimane scorse Giulia Salemi resterebbe lontano per un po’ dal suo Pierpaolo Pretelli. La possibile partecipazione della conduttrice ha infiammato i Prelemi che non vedono l’ora di commentare le performance dell’italo iraniana, terza classificata a Miss Italia 2014 nell’anno della vittoria di Clarissa Marchese.

Corinne Clery

Corinne Clery nel cast con lo speaker radiofonico Marco Mazzoli

Nelle ultime ore hanno dato il via libera alla partecipazione a L’Isola dei Famosi anche lo speaker radiofonico Marco Mazzoli e l’attrice Corinne Clery che, come Giulia Salemi, ha partecipato al GF Vip (seconda edizione) e fece discutere per la sua discussione con Serena Grandi con la quale poi ha costruito un solido rapporto di amicizia al termine dell’avventura nel reality show.