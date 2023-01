Javier Rigau cita Barbara d’Urso e si scaglia contro Matano a La vita in diretta: ‘Vado via, lei è alleato di Piazzolla’ (VIDEO)

Alta tensione a La vita in diretta tra Francisco Javier Rigau ed Alberto Matano nel corso della puntata del 30 gennaio. L’uomo sostiene di essere il vedovo di Gina Lollobrigida e parla di “vincolo sciolto ma non annullato” in riferimento alla decisione della Sacra Rota sul matrimonio con la diva del cinema italiano. Durante la lunga intervista l’imprenditore catalano ha fatto riferimento all’atto iscritto nel registro civile spagnolo.

Javier Rigau: ‘Solo Piazzolla non riconosce il mio matrimonio con Gina Lollobrigida, non ho diritti sul suo patrimonio’

“Dei quattro matrimoni organizzati per Gina, tre pubblicamente e uno per Procura. Quella scrittura privata diceva che il matrimonio non si doveva trascrivere perché era solo religioso, dopo c’è un documento notarile per il matrimonio del 2010 con Gina che è venuta qui a Barcellona con il suo legale il 5 agosto del 2010 ha fatto tutto con il notaio con una procura espressa per sposarsi con me.

Questo matrimonio solo celebrandosi in chiesa aveva valori civili e religiosi e in Catalogna la separazione dei beni è rigorosissima… Io non ho nessun diritto sul patrimonio di Gina che per disgrazia ora non c’è più e nessuno ha diritto sul mio che come dimostrato è 4 volte del suo. Il Vaticano ha sciolto il matrimonio ma non è stato annullato sotto il profilo civile ma né Gina né io ci potevamo sposare” – ha affermato lo spagnolo che ha continuato a puntare l’indice contro Andrea Piazzolla. “Solo lui dice che non sono il marito di Gina”.

L’imprenditore catalano si scaglia contro Matano: ‘Così non vado avanti’

La quaestio è stata dibattuta in puntata con Rigau che ha accusato il conduttore di essere “un alleato” di Piazzolla, definito “il domestico di Gina” dallo spagnolo, ed ha menzionato “l’amica Barbara d’Urso” citando un’intervista realizzata con la conduttrice di Pomeriggio 5. L’imprenditore si è scagliato anche contro l’avvocato Gian Ettore Gassani, chiamato in causa da Matano come esperto matrimonialista ed estraneo, in qualità di legale, alle vicende giudiziarie della grande attrice ed ha manifestato l’intenzione di lasciare il collegamento in diretta.

“Così non vado avanti”. Rigau ha riferito di essere tornato perché vuole difendere Gina Lollobrigida. “E non per interessi matrimoniali e sono stato al funerale ed alla cappella ardente perché il figlio mi ha dato il mio posto ed abbiamo sempre avuto un rapporto eccellente. Piazzolla le ha lavato il cervello”.