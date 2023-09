Katia Ricciarelli sbotta con Caterina Balivo a La volta buona: ‘Come ti permetti’ (VIDEO)

“Come ti permetti”. Katia Ricciarelli ha sbottato durante la puntata del 22 settembre de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1.

Katia Ricciarelli parla della sua love story con Josè Carreras a La Volta Buona

In trasmissione ha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’amore Josè Carreras con il soprano che ha raccontato di essersi innamorata del grande tenore spagnolo per il modo in cui interpretava Il ballo in maschera. “Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui” – ha riferito Katia Ricciarelli che poi si è soffermata sui motivi della rottura.

“Dovuta all’indecisione di fare il grande passo. Ero stanca di fare l’eterna fidanzata”. Poi la conduttrice le ha chiesto come mai non avesse sposato Carreras. “Era già sposato” – ha ribattuto l’ex moglie di Pippo Baudo.

Caterina Balivo: ‘Eri l’amante’, il soprano la gela: ‘Come ti permetti, ero l’amore della sua vita’

“Quindi tu eri l’amante” – ha affermato Caterina Balivo facendo infuriare Katia Ricciarelli. “Ma come ti permetti, io ero l’amore della sua vita“. Il soprano ha conosciuto Carreras nel 1972 e la loro storia d’amore è durata 13 anni. Nel 1986 le nozze con Pippo Baudo.