La Regina Camilla colpita da un’infezione toracica: arriva lo stop dei medici

Ancora un guaio di salute in casa Windsor, in questo scorcio finale di un anno disgraziato per i reali britannici. Stavolta le preoccupazioni riguardano la regina Camilla, colpita da “un’infezione toracica” – secondo l’annuncio dato dal palazzo – che la obbliga a sospendere “con grande rammarico” i propri impegni pubblici: almeno, e salvo preoccupazioni, quelle previste questa settimana .

La Regina Camilla sospende gli impegni pubblici per un’infezione toracica

La corte è stata tempestiva nel dare la notizia, ma parco di dettagli. In uno stringato comunicato ha fatto sapere ai sudditi che i medici “hanno consigliato un breve periodo di riposo” a casa alla 77enne consorte di re Carlo III, a pochi giorni dal compleanno numero 76 del marito.

Nella nota si legge che Camilla “spera vivamente di riprendersi in tempo” per partecipare agli eventi clou del Remembrance Day, in cui il Regno Unito ricorda i suoi caduti e la fine della Prima guerra mondiale l’11 novembre 1918. Ma non si puntualizza quale tipo d’infezione la regina abbia contratto, al netto dell’ipotesi più scontata: quella di un qualche malanno virale di stagione all’apparato respiratorio.

Come che sia, l’età di Camilla suggerisce evidentemente cautela, al di là delle sue buone condizioni fisiche abituali. Mentre i tabloid fanno circolare l’indiscrezione che, per il decorso, Sua Maestà si sia trasferita nella propria residenza personale di famiglia, nella campagna inglese del Wiltshire: cosa che fa pensare a un possibile distacco precauzionale temporaneo da Carlo, deciso per limitare il rischio di contagiare anche il sovrano, indebolito nei mesi scorsi dalla cura fatte dopo la diagnosi di cancro di natura imprecisata annunciata al Paese a inizio 2024.

La consorte di Carlo III si è trasferita nella residenza del Wiltshire al rientro dal viaggio in Australia

Di certo c’è in ogni caso che la regina Camilla non parteciperà giovedì alla cerimonia del Field of Remembrance, all’Abbazia di Westminster, laddove verrà sostituita dalla duchessa di Gloucester, una cugina dei Windsor. E che dovrà ovviamente dare forfait stasera a un ricevimento a Buckingham Palace per gli atleti olimpici e paralimpici: appuntamento da cui è assente pure l’erede al trono William, impegnato in una visita di 4 giorni in Sudafrica dove oggi ha incontrato il presidente Cyril Ramaphosa , e al quale è previsto presenzi invece regolarmente il re.

La consorte di Carlo III è rientrata nel Regno giusto la settima scorsa da un impegnativo tour di 11 giorni col sovrano in Australia e alle Isole Samoa: viaggio faticoso, nonostante la sosta di tre giorni a sorpresa fatta sulla via del ritorno in un centro di benessere olistico per vip in India, già frequentato in passato da Carlo, noto assertore di questo genere di trattamenti, autorizzato dai medici di corte sulla scia dei risultati definiti “incoraggianti” delle terapie oncologiche affrontate fino a questo momento dal monarca (e non ancora terminato) .

Un anno travagliato per i reali

Non solista Camilla è anche ridotta dagli ‘strapazzi’ di una decina di mesi difficili segnati dall’assenza dalle scene di Carlo al principio dell’anno e da quella ancor più prolungata della principessa Kate, moglie di William, a sua volta alle prese con gli effetti di un cancro diagnosticatole a febbraio, prima dell’avvio di una ripresa graduale e parziale.

Situazione che l’ha inizialmente lasciata isolata o quasi, in veste di reale senior in attività, e che l’ha costretta in una certa fase a moltiplicare gli impegni ufficiali, talora con compiti di supplenza, sorretta da una condizione di salute invidiabile per la sua età: come dimostrato dall’assenza quasi totale di stop per malattia negli oltre due anni trascorsi dall’ascesa al trono al fianco di Carlo III, alla morte di Elisabetta II l’8 settembre 2022: salva una ricaduta da Covid superata rapidamente a febbraio del 2023, dopo un precedente contagio datato 2022.